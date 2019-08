TELEVISIÓN Toñi Moreno, de descanso en Sanlúcar tras su accidente La presentadora gaditana ha tranquilizado a sus seguidores tras su caída asegurando que se encuentra perfectamente

ccc Toñi Moreno, la presentadora de 'Hombres Mujeres y Viceversa', entre otros espacios, sufrió una caída el pasado fin de semana mientras se encontraba en las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, de las que había sido nombrada embajadora.

Así, la sanluqueña acabó el día en el hospital tras su percance y lo anunció con una publicación en las redes sociales en la que lamentaba no haber podido estar en las Carreras:

«Espero ser merecedora de este reconocimiento por parte de la @carrerassanlucar y ser una digna embajadora. Fue un día accidentado porque acabé en el hospital por una caída tonta , pero prometo compensaros".

Como es lógico, muchos seguidores se preocuparon por el estado físico de Toñi, más teniendo en cuenta que está embarazada. Por eso, ha publicado en Instagram otra imagen en la que muestra las secuelas de su caída (en la nariz). En la misma, explica que se encuentra bien y que va a descansar unos días:

«Me preguntáis todos cómo estoy. Ya me veis, con la nariz de Mr Potato. Jajajajjajajajajajaj. Y como si me hubiera atropellado un camión!!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude .... Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso ... Besos y os quiero».

Así, queda claro que el incidente se ha quedado en un susto que hizo que Toñi Moreno tuviera que pasar algunas horas en el Hospital, pero que tanto ella como su futura hija se encuentran perfectamente.

El de este pasado fin de semana no ha sido el único percance que ha sufrido Toñi durante su embarazo, ya que a finales de julio tuvo que lidiar con un accidente doméstico con un cuchillo que tampoco pasó a mayores.