Jaime de León abandona 'Mujeres y hombres y viceversa'

Se acabó la aventura de Jaime de León en 'Mujeres y hombres y viceversa'. El gaditano ha vivido los que seguramente hayan sido los meses más intensos de su vida siendo tronista de uno de los programas más seguidos en España y, tras una serie de confesiones, ha decidido marcharse.

En el programa del jueves, Emma García ha explicado las razones de la marcha de Jaime. De hecho, ha invitado al gaditano para que explicara con tranquilidad las razones de su marcha, pero éste se ha negado. La que no lo ha hecho es Maira, una de sus pretendientas, que conoció de primera mano los motivos de su salida.

Al parecer, durante una cita, el tronista le confesó que estaba conociendo a otra chica fuera del programa. Maira explicó que la confesión llegó justo después de la cita del pantano, donde la pareja estuvo un tiempo sin cámaras. Ella notó algo raro en Jaime y le preguntó directamente si tenía una chica fuera.

«Y encima me habían llegado pruebas de que él estaba conociendo a alguien por una conversación de él en un tren». Jaime no aguantó más y acabó contándoselo todo.

La despedida de Jaime

El tronista decidió no acudir al plató de Mediaset para despedirse de Emma García, los colaboradores y sus pretendientas. Lo que sí hizo fue acudir a 'La Casa de los Tronistas', donde ha pasado una gran cantidad de horas durante los últimos meses, para decirle adiós a sus ya excompañeras Violeta y Marina, a las que explicó las razones de su adiós:

«¿Sabes por qué también me he levantado y me he ido de esa forma? Porque he sentido que era como una encerrona».

Aunque algunas pretendientas le han pedido que no se fuera, él ha confesado no poder más, ya que ánimicamente no se encuentra bien. Eso sí, confesaba haber vivido «una experiencia increíble».