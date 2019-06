Dos Suzuki Jimny se suman a los trabajos arqueológicos del yacimiento de Atapuerca Suzuki Motor Ibérica ha cedido a la Fundación Atapuerca dos vehículos durante seis meses para favorecer el trabajo que se desarrolla en el entorno de los yacimientos

Seguir Patxi Fernández @Delkete Atapuerca (Burgos) Actualizado: 21/06/2019 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La sierra de Atapuerca es una pequeña elevación, de 1085 m s. n. m., situada a unos 15 km al este de la ciudad de Burgos. Se localiza en el borde nororiental de la Cuenca Cenozoica del Duero y forma parte de la orla mesozoica del Sistema Ibérico, como su último representante. Está separada del borde meridional de la Cordillera Cantábrica por un corredor tectónico, conocido como Corredor de La Bureba, que enlaza las depresiones terciarias del Duero y del Ebro. La sierra constituye un relieve positivo relacionado con un anticlinal tumbado SE-NO, compuesto por rocas mesozoicas, principalmente calizas y dolomías del Cretácico superior.

En este entorno, donde se encuentra el mundialmente famoso yacimiento arqueológico de Atapuerca, es donde dos Suzuki Jimny han comenzado a desarrollar su trabajo, como vehículosd e apoyo a los investigadores que esta semana han retomado las labores de excavación para localizar fósiles.

Suzuki Motor Ibérica ha cedido a la Fundación Atapuerca dos vehículos de su nuevo Suzuki Jimny durante un periodo de seis meses para favorecer el trabajo que se desarrolla en el entorno de los yacimientos de la sierra de Atapuerca. La finalidad de esta colaboración es favorecer el mejor desarrollo de la preparación de las campañas de excavación y el desarrollo de las mismas.

La Fundación Atapuerca es una entidad sin ánimo de lucro con sede en la localidad burgalesa de Ibeas de Juarros, a 3 km de los yacimientos de la sierra de Atapuerca.

La Fundación nació para dar soporte a un proyecto de investigación científica sobre la evolución humana: el Proyecto Atapuerca. Los yacimientos de la sierra de Atapuerca comenzaron a tener especial relevancia científica y social a partir del hallazgo de los restos de la Sima de los Huesos en 1992, y del hallazgo, dos años después, de los restos humanos (de más de 900.000 años) que definieron una nueva especie conocida como Homo anteccesor. El Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) recibió en 1997 el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y en el año 2000 la UNESCO declaró a los yacimientos de la sierra de Atapuerca Patrimonio de la Humanidad. Para promover y contribuir a ese reconocimiento, el 26 de julio de 1999 se constituía la Fundación Atapuerca, por iniciativa de los tres codirectores del Proyecto: Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, con el objetivo amplio de respaldar y difundir el Proyecto Atapuerca. El 7 de julio de 2009 S.M. la Reina Doña Sofía inauguraba la Sede de la Fundación Atapuerca en Ibeas de Juarros (Burgos).

Las cuevas de la sierra de Atapuerca forman una secuencia subhorizontal de tres niveles de conductos, colgados a 90, 70 y 60 m sobre el actual cauce del río Arlanzón. Este karst tiene 4,7 km de conductos explorados, entre los que destacan el Sistema de Cueva Mayor-Cueva del Silo, Cueva Peluda y Cueva del Compresor, así como las entradas colmatadas de las cavidades de Trinchera: Sima del Elefante, Gran Dolina y Complejo Galería.

Estas características muestran un paisaje de transición entre los dominios de montaña y llanura, con diversidad de biotopos, debido a su magnífica situación biogeográfica, en donde confluyen influencias mediterráneas, atlánticas y continentales, cuyo rico ecosistema, conservado en los rellenos de las numerosas cavidades, fue intensamente aprovechado por diferentes grupos humanos a lo largo del tiempo.

Desde 1978, el Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) lleva a cabo excavaciones arqueopaleontológicas sistemáticas en los yacimientos de la sierra de Atapuerca. El EIA, integrado por más de 150 investigadores multidisciplinares, está dirigido por los doctores Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. Las campañas de excavación son financiadas por la Junta de Castilla y León. La Fundación Atapuerca, en el marco de su labor de apoyo a la investigación, colabora en diversos ámbitos con la campaña.

Las campañas de excavación se desarrollan en la sierra cada verano, normalmente entre la segunda quincena de junio y finales del mes de julio. Durante esos 45 días, doctores, investigadores, doctorandos y estudiantes acuden a Atapuerca para excavar.

Aquí es donde el nuevo Suzuki Jimny va a demostrar todas sus aptitudes como vehículo diseñado como el todoterreno ideal para una conducción exigente, confortable y, sobre todo preparado para las más duras condiciones del campo.

Está alimentado por un motor 1,5 litros de 102 caballos de gran rendimiento y bajos consumos ajustándose a las nuevas normativas mediomabientales. En materia de seguridad incorpora elementos que son bien venidos en su hábitat y en la ciudad como reconocimiento de señales de tráfico, alerta de cambio de carril y alerta antifatiga. El sistema de tracción a las cuatro ruedas AllGrip patentado por Suzuki le permite llegar con agilidad y precisión a los lugares más recónditos cuando se necesita.

La primera generación de Jimny hizo su debut en 1970 y desde su aparición hasta ahora, ha sido un referente de la tecnología 4x4 de Suzuki. Pequeño de tamaño y ligero de peso es un auténtico todoterreno que ofrece el comportamiento off-road que buscan los profesionales. Han pasado dos décadas desde que el modelo de tercera generación hiciera su debut en 1998 y, ahora, el Jimny ha evolucionado con casi 50 años de historia.

La cuarta generación de Suzuki Jimny personifica completamente el espíritu de sus predecesores y su concepto de ser un “4x4 pequeño y ligero sin igual”. Mejora tanto en aspectos de funcionalidad y practicidad como en comportamiento. El nuevo Jimny unifica simplicidad, belleza funcional y tecnología 4x4, que deja con ganas de más tanto a los profesionales del off-road como a los usuarios urbanitas.

El nuevo Jimny recuerda mucho al LJ original, no pierde ninguna de sus cualidades 4X4, y gana en confort, seguridad, tecnología, e incluso facultades para rodar por carretera , autopista y ciudad. Estos no son sus «territorios naturales», pero en la práctica, tal y como hemos podido comprobar, este «cochecito» es capaz de rodar a 120 km/h sin que tengamos la sensación de estar realizando una actividad peligrosa. Por sus dimensiones también puede resolver la necesidad de moverse en ciudad, sin que los consumos nos provoquen un gran agujero en nuestro bolsillo. Puede hacerlo, pero no es su terreno natural, todo ello teniendo en cuenta que tan solo disponemos de cuatro plazas, o de dos plazas y un maletero que ha crecido desde los 324 hasta los 377 litros.

Su verdadero hábitat es fuera de la carretera. Y no solo por pistas de tierra, tal y como nos están acostumbrando los SUV modernos, ya que el nuevo Jimny supera incluso a las tres generaciones anteriores a la hora de enfrentarse a terrenos rotos, vadeos, pasos de puente, roderas y todo tipo de obstáculos que podamos encontarnos en una ruta 4X4 «de las de verdad».

Sus atributos son, por ejemplo, tres modos de conducción disponible, con tracción trasera, total y reductora, un eficaz sistema de control de descenso, y unas cotas TT con las que parece que cualquier obstáculo se queda pequeño, casi tanto como sus dimensiones. El Jimny homologa un ángulo de ataque de 37 grados, un ángulo ventral de 28, y un ángulo de salida de 49. La distancia al suelo es de 210 mm, con un radio de giro de 4,9 metros.

En su parte mecánica, el coche cuenta con un nuevo motor de 1.5 litros de gasolina y 102 CV de potencia, con un par motor máximo de 130/4.000 Nm/rpm. No está previsto que haya una variante diésel, ya que los motores de gasoil desaparecieron de este modelo en 2011. Es más que suficiente para circular off-road como para realizar desplazamientos puntuales por carretera y autopista, aunque en la vía rápida quizás le vendría bien disponer de una sexta velocidad. A España llega con un cambio manual de 5 velocidades, o automático en la versión intermedia. Pero en todo caso, la autopista no es su territorio natural, por lo que el tener tan solo cinco velocidades en principio no tiene mayor importancia.

En cuanto al interior, también está diseñado para su utilización en «territorios hostiles», por lo que recurre a plásticos duros pero con aspecto de calidad.El panel de instrumentos y todas las áreas circundantes tienen un acabado resistente a los arañazos y a las manchas. Botones y manillas son fácilmente manejables tanto en condiciones off-road como si se usan guantes para conducir. También se ha actualizado en cuanto a su sistema multimedia, con posibilidad de equipar un sistema de audio compatible con el Smartphone a través de Bluetooth y una pantalla táctil de 7 pulgadas.