El nuevo Citroën Berlingo Van, fabricado en Vigo, ya se puede reservar desde 12.190 euros Este modelo 'made in spain', que recientemente ha recibido el premio 'International Van of The Year 2019', esta impulsado por un motor diésel 1.5 BlueHDi, o un gasolina 1.2 PureTech

EP

Madrid Actualizado: 20/09/2018 20:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * El Nuevo Citroën Berlingo Van, que se ensambla en la fábrica que el grupo PSA tiene en Vigo, ya se puede pedir totalmente equipado desde 12.190 euros. Este modelo 'made in spain', que recientemente ha recibido el premio 'International Van of The Year 2019', esta impulsado por un motor diésel 1.5 BlueHDi, o un gasolina 1.2 PureTech. Puede escogerse con caja de cambios automática EAT8. En el exterior, su frontal se diferencia de la versión combi debido a su capó corto y alto y unos faros de grandes dimensiones que le emparentan directamente con el Citroën Jumpy. Desde Citroën han afirmado que han tenido en cuenta las necesidades de los profesionales, buscando la máxima polivalencia, con un amplio abanico de tamaños, cabinas, configuraciones de puertas y portones y múltiples huecos para guardar objetos. Como ocurre en la versión combi, el Citroën Berlingo Van está disponible en dos longitudes de carrocería: la Talla M, con una longitud de 4,4 metros y la Talla XL, de 4,75 metros. La capacidad de carga permite transportar dos europalets debido a su volumen 3,3 metros cúbicos en la Talla M, y de 4,4 metros cúbicos en la XL que cuentan con una carga útil de entre 650 y 1.000 kilos. La versatilidad también se aplica en la cabina, que puede ser del modelo Extenso, con tres plazas en la fila delantera y un asiento central de mayor anchura que puede convertirse en mesa escritorio y asiento lateral escamoteable, y la versión Doble Cabina, que cuenta con capacidad para hasta cinco pasajeros. Dos versiones Además, la furgoneta se vende con dos configuraciones prediseñadas: Worker y Driver. La Worker cuenta con tres plazas delanteras y una distancia al suelo más elevada, con grandes ruedas de 690 milímetros con neumáticos 'Mud & Snow' y zona de carga con toma de 12 V y la carga útil máxima de 1.000 kilos. En cuanto al Berlingo Van Driver, se prima más el confort para viajes largos, con una acústica mejorada, asientos con reglaje lumbar, sensor de lluvia y luminosidad, freno de mano eléctrico, radio con pantalla de ocho pulgadas y tecnologías avanzadas, como el sistema de ayuda al estacionamiento Surround Rear Vision. Además del sensor de estacionamiento, el Berlingo Van ofrece 20 funciones de ayuda a la conducción, como el indicador de exceso de carga, el 'Head up Display' en color, el freno de estacionamiento eléctrico, el regulador de velocidad adaptativo con función stop, el 'Active Safety Brake' y cuatro tecnologías de conectividad, entre ellas el 'Citroën ConnectNav' y la recarga inalámbrica para el smartphone Temas Motor