Actúa así si tienes una avería con tu coche por la noche

Todo conductor debe de estar preparado para saber actuar ante un posible accidente o una avería que obligue a parar en carretera. Las baterías, neumáticos y fallos de motor, los principales motivos por los que los conductores necesitaron asistencia, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Unas situaciones que convierten a muchos automóviles en un obstáculo para el resto de los usuarios de la vía, por lo que un coche estacionado en carretera siempre debe ser señalizado de la manera más rápida posible.

Para que esta acción se desarrolle sin poner en riesgo la seguridad de los ocupantes del vehículo detenido y se realice de manera adecuada, cabe señalizar bien nuestro coche cuando está parado en el borde de la carretera para nuestra seguridad y la del resto del tráfico. Esto es especialmente importante, sobre todo, cuando la avería la sufrimos por la noche.

La ley obliga a que todos llevemos en el coche dos triángulos de emergencia y un chaleco de alta visibilidad y a encender los «warning», o intermitentes de avería, pero toda ayuda es poca para advertir al resto de que estamos en el borde de la calzada, o incluso ocupando parte de ella cuando el arcén es demasiado estrecho o no hemos podido apartar el coche debido a la avería.

Desde Autocasión hacen hincapié en que los triángulos deben colocarse a la vista y lo bastante lejos como para que sean útiles. No sirve de nada colocarlos cerca del coche porque un automóvil es más grande que el triángulo y se ve mejor. Los triángulos se deben colocar al menos 50 m antes del problema para que los demás conductores circulen con precaución antes de llegar a nuestro lado y, en el caso de que nos hayamos quedado parados a la salida de una curva, deben estar en un tramo recto antes de ésta para ser eficaces.

En el mercado existen diversos dispositivos que nos ayudarán a ser más visibles, uno de los más recientes es el conocido como Help Flash. Se trata de una linterna con forma de casquete esférico que emite luz en todas las direcciones. Tiene un soporte magnético -que al colocarla en la carrocería del coche la adhiere y la enciende automáticamente- y dos funciones:

-Destellos de luz naranja: es la función de alerta de presencia. Es muy llamativa porque al ser LED da destellos muy rápidos.

-Linterna de luz blanca: nos ilumina y resulta práctica para, por ejemplo, ver los tornillos cuando cambiamos una rueda, ya que se pega magnéticamente y nos deja las manos libres.

Hay más opciones en el mercado de luces para señalizar nuestra presencia, pero no todas están homologadas. Una advertencia sobre Help Flash es que, aunque sí está homologada, no sustituye a los intermitentes de emergencia del coche, a los triángulos ni al chaleco reflectante. Se trata de un complemento. Si no colocamos los triángulos (siempre que las condiciones del tráfico permitan hacerlo de forma segura) ni encendemos el warning del coche, nos pueden multar.

Asimimo, finalmente, es el momento de solicitar ayuda. Llevar a mano el teléfono de asistencia en carretera en la agenda del móvil o en algún lugar visible de la guantera, ahorrará tiempo para contactar con la compañía de seguros, especialmente en momentos de nerviosismo. Es importante identificarse y cuanto más detallada sea la información facilitada, mayor será la probabilidad de que los servicios lleguen lo antes posible, tanto para atender a los heridos como para retirar el vehículo averiado del vial y restablecer la circulación.

Ten siempre en cuenta... La startup viguesa Help Flash ha resumido algunas de las claves de actuación: 1. Apartarse para no estorbar: Siempre que sea posible, se debe detener el vehículo en el arcén y actuar con tranquilidad para que la situación de emergencia sea lo menos peligrosa e incómoda posible. En caso de que la calzada no tenga arcén, lo más conveniente será dejarlo lo más apartado posible en el lado derecho, teniendo en cuenta que hay que evitar las salidas de curvas, cambios de rasante o zonas de escasa visibilidad. 2. Accionar las luces de emergencia: Si la avería tiene lugar en autopista o autovía, en condiciones de baja visibilidad o entre la puesta y la salida del sol, además de encender las luces de emergencia se pondrán también en marcha las de posición, y en su caso, las de gálibo. No obstante, buena parte de las averías de los vehículos son eléctricas, lo que imposibilita el uso de warnings y dispositivos cableados, por lo que el vehículo no será visible por el resto de conductores. Para evitar este tipo de situaciones se debe disponer de un dispositivo luminoso que permita señalizar el automóvil sin necesidad de contar con un punto de electricidad. 3. Ponerse el chaleco reflectante: Una vez que ya se ha conseguido situar el vehículo en una zona adecuada, la normativa obliga al conductor a colocarse el chaleco reflectante antes de descender del coche. Una regla que hace imprescindible guardar siempre esta prenda en el interior del automóvil. Asimismo, y aunque no es obligatorio que el resto de ocupantes también vistan con el chaleco, si lo hacen podrán evitar posibles atropellos. 4. Colocar los triángulos de seguridad: Cuando las condiciones de circulación permitan su uso, la ley obliga a colocar los triángulos a 50 metros del vehículo averiado, es decir unos 80 pasos. Sin embargo, esta obligación será tal únicamente cuando desde ese punto se pueda ser visible a una distancia de 100 metros (el doble de la distancia que nos separa de nuestro vehículo). Esta separación garantizará una mayor seguridad y permitirá que al resto de conductores reaccionar a tiempo y circular con precaución antes de llegar a la altura del obstáculo. Esta circunstancia suele producirse cuando el vehículo averiado se detiene en una rasante o en una curva, donde lo recomendable es situarlo al inicio del tramo. En caso de que la calzada sea de doble sentido, habrá que colocar los dos triángulos, uno por delante del coche y otro por detrás, mientras que, si se trata de una carretera de un único sentido, sólo se instalará un triángulo en la parte trasera. 5. Ponerse a salvo y solicitar ayuda: Una vez que el vehículo ya ha sido señalizado, es hora de ponerse a salvo. Tanto el conductor como los ocupantes deben situarse en una zona en la que no distraigan al resto de conductores, ni tampoco supongan un nuevo obstáculo, y siempre fuera de la calzada.