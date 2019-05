Zontes T310: Trail de calidad para todos los públicos Una moto bonita, bien terminada y disponible desde 4.495 euros

Jm Pérez Lago @abc_motor MADRID Actualizado: 12/05/2019 01:00h

La marca Zontes llega a España con una gran apuesta para un segmento, el trail, que no para de crecer gracias a su polivalencia de uso. Aunque para nosotros es una recien llegada, esta firma pertenece al gigante chino Tayo Motorcycle Technology Co. Ltd., con más de 1.600 trabajadores que son capaces de diseñar y producir más del 80% de los componentes de la moto, asociándose con firmas como Bosch o Delphi que aportan componentes para frenada e inyección.

La nueva Zontes T310 sorprende a primera vista por su gran porte, su agresivo diseño llama la atención, lo mismo que la cuidada terminación en todos sus detalles. El equipamiento de serie no es menos espectacular, siendo mayor que el que montan otras trail de mayor cilindrada. Piñas retroiluminadas, iluminación Full-Led, llave de proximidad, dos modos de motor, tapa de depósito y asiento con apertura remota o su pantalla eléctrica regulable en altura, son algunos de los elementos tecnológicos con los que cuenta. Las defensas laterales, junto con el cubrecárter y los cubremanos protegerán la moto cuando circulemos por pistas. La nueva trail de Zontes equipa además un sólido portabultos trasero fabricado en aluminio que aumenta la capacidad de transporte.

Sin embargo, la firma asiática no solo ha mimado su nuevo modelo en cuanto a tecnología. Destaca su motor monocilíndrico de 35,4 CV con dos modos de conducción, ECO y Sport, la horquilla invertida, frenada con ABS BOSCH, su basculante en aluminio de una sola pieza con nervaduras de refuerzo, la inyección electrónica desarrollada por Delphi, las llantas de aleación de 5 brazos o su sistema inteligente de hibernación de la batería, que evita su descarga cortando la corriente de manera automática si la moto está parada durante un tiempo y puede reactivarse con tan solo pulsar un botón, brillante y muy práctico.

En la toma de contacto que hicimos por la sierra de Madrid, reconozco que me sorprendió muy gratamente por su comportamiento. Su tamaño la hace muy accesible para cualquier altura y asiento y mandos son cómodos desde el primer momento. Pese a contar con un sólo cilindro apenas vibra gracias al eje de balance aunque se lleve alta de vueltas. Sorprende su empuje no sólo en aceleración, también la recuperación en marchas largas es más que aceptable. Y con más de 150 km/h. de punta mantiene buenos cruceros sin castigar la mecánica. Destaca también el suave y preciso funcionamiento del cambio. Las suspensiones y frenos cumplen sin problema para las prestaciones de la moto.

Bienvenida pues la nueva Zontes T310, una moto bonita, bien terminada y con buen comportamiento dinámico, que además está disponible, en dos colores, negro o azul, a un competitivo precio de 4.495 euros.

Ficha técnica Motor: Monocilíndrico 4 T refrigeración líquida Cilindrada: 312 cm3 Alimentación: Inyección electrónica Potencia: 35,4 CV a 9.500 rpm Frenos: Disco delantero 260 – trasero 240 mm. ABS de serie Neumáticos: 110/70/17 - 160/60/17 Peso lleno : 170 kg Altura de asiento: 830 mm. Capacidad depósito: 15 litros Precio: 4.495 euros