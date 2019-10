La UE rechaza el plan de Johnson pero no rompe las negociaciones Dublín cree que «no es congruente» con los acuerdos de paz de Viernes Santo de 1999

La propuesta del primer ministro británico, Boris Johnson, no vuela. A pesar de las buenas palabras del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el Parlamento Europeo considera que se trata de una fórmula «inaceptable», igual que el propio Gobierno irlandés, el principal afectado por el problema, lo que vuelve a dejar las cosas donde estaban, solo que más cerca del fin de todos los plazos. En Bruselas, la maniobra se ha tomado como un intento por parte de Johnson de crear las condiciones para poder decir que una salida sin acuerdo el 31 de este mes sería inevitable y además responsabilidad de la UE. La realidad es que la UE le ha devuelto la pelota, que ahora vuelve a estar en su tejado. Como dijo ayer una portavoz de la Comisión Europea, la UE seguirá esperando nuevas propuestas de Londres porque «son ellos los que se quieren ir, no nosotros».

El Gobierno de Dublín ya se había mostrado muy poco receptivo ante las ideas de Johnson, pero, por si había dudas, el vice primer ministro irlandés, Simon Coveney, dijo que la propuesta «no es congruente con el Acuerdo del Viernes Santo», que es el pacto que puso fin a años de gravísimo conflicto armado en la región. Para Irlanda, el principal problema es que la decisión sobre el futuro de ese mecanismo de salvaguarda, del que dependerá si se alza o no una fronteras otra vez con la provincia británica, estará en manos exclusivamente del parlamento regional de Belfast. En tal caso, Irlanda «no puede apoyar ninguna propuesta que sugiera que un partido o una minoría en Irlanda del Norte podría tomar la decisión en nombre de la mayoría en términos de cómo se implementarían estas propuestas en el futuro».

«Maniobra política»

En Bruselas, el Grupo de seguimiento del Brexit del Parlamento Europeo emitió una declaración ayer tarde en la que expresaba «graves preocupaciones» sobre el contenido del plan porque «las propuestas del Reino Unido no coinciden ni remotamente con lo que se acordó que sería un compromiso suficiente para ser respaldado». El hecho de que Johnson presentase sus planes no en su oficina del 10 de Downing Street sino en la conferencia del Partido Conservador ha terminado convencer a los europeos de que se trata «de una maniobra política» y no de una auténtica propuesta para solucionar las reticencias que invoca sobre el mecanismo de salvaguarda irlandesa. La prueba de que no le ha salido bien es que no le ha gustado tampoco a los partidarios más fanáticos de la ruptura con la UE como el nacional populista Nigel Farage que ha escrito una columna en «The Telegraph» diciendo que el plan de Johnson es «como intentar pintar los labios con carmín a un cerdo».

Claro que Johnson ha dejado también un asunto candente para la UE al decir que «nunca impondré una frontera» en Irlanda, lo que significa que tendrá que ser la UE quien lo haga en caso de no acuerdo.