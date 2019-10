Boris se come el mundo

No haya lugar a equívoco. Quienes creen que los conservadores que siguen fieles a la actual dirección del partido asumen que van a fracasar están muy equivocados. No tienen ninguna duda de que el 31 habrá Brexit con o sin acuerdo. Ayer cerraron un congreso que ha contado incluso con la zancadilla del Tribunal Supremo, que por primera vez en la historia del país dijo que el Parlamento no podía estar en receso durante el congreso de un partido. Y Boris fue aclamado en su denuncia de la Cámara de los Comunes: «Si nuestro Parlamento fuera “Supervivientes” nos habrían echado a todos de la jungla. ¡Pero al menos habríamos podido ver al speaker de la Cámara [el conservador John Bercow]

