Un político de la Liga Norte tira a la basura la ropa de un sin techo: «¡He ido a lavarme las manos!»

Tiró a un contenedor de basuras la ropa y mantas de un sin techo, desencadenando una gran polémica y al mismo tiempo una ola de solidaridad hacia esa persona sin hogar. Paolo Polidori, 52 años, empresario, teniente de alcalde de la Liga en Trieste, municipio de 205.000 habitantes, capital de la región Friuli-Venecia-Giulia, al nordeste de Italia, cogió la ropa del sin techo, de nacionalidad rumana, que se había retirado durante unos minutos del lugar, y no se lo pensó dos veces para arrojarla a la basura.

Una acción realizada en nombre de la «tolerancia cero» que predica su líder Matteo Salvini, vicepresidente y ministro del Interior. El teniente de alcalde se sintió orgulloso de su iniciativa que contó así en Facebook: «He pasado por vía Carducci, he visto un montón de trapos tirados por el suelo… mantas, chaquetas, un edredón y otras cosas; no había nadie, por tanto supuse que estaban abandonadas. Siendo un normal ciudadano que piensa en el decoro de su ciudad, las he recogido y tirado en el contenedor, debo decir que con satisfacción. La señal es: Tolerancia cero. ¡He ido inmediatamente a lavarme las manos! ¡Y ahora que desencadenen la polémica los biempensantes, no me importa nada!», concluía el teniente de alcalde.

En efecto, se ha creado una gran polémica. Algunos están a favor del político de la Liga, pero la mayoría lo critica duramente. Es el caso del secretario del Partido Democrático, centro izquierda, Maurizio Martina: “Si te sientes orgulloso de tirar las mantas de un sin techo, has tirado también tu dignidad«. Ante la lluvia de críticas que ha recibido, Paolo Polidori ha dado marcha atrás y se ha justificado: «Creí que el sin techo se había marchado».

Algunos ciudadanos de Trieste han demostrado una gran prueba de solidaridad. Frente a la intolerancia del teniente de alcalde, han recogido del contenedor las mantas , chaquetas, bufandas, jersey, gorros y cojines del sin techo y le han devuelto todo, colocando un cartel con este escrito: «Querido amigo, esperamos que esta noche sufras menos el frío, te pedimos excusas en nombre de la ciudad de Trieste». Diego D’ Amelio, periodista que ha difundido las fotos en Twitter, ha escrito este mensaje: «Mantas y ropa depositadas esta noche donde el teniente de alcalde Polidori las recogió para tirarlas a la basura. Esta es la Trieste respetuosa de las dificultades y cercana a quien es menos afortunado. Un bello ejemplo de civismo dado a la política».