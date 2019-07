Las mujeres que lideran Europa siguen siendo conservadoras

En «Years And Years», la miniserie del momento en Reino Unido, la millonaria Vivienne Rook logra llegar al poder por medio de soluciones tan simples como macabras para problemas complejos como la inmigración, bromas de mal gusto e insultos en horario de máxima audiencia que dan nombre a su proyecto político: «El partido cuatro estrellas», por los asteriscos que los medios han usado para la palabra «fuck» en antena. La actriz Emma Thompson encarna una líder al galope del espíritu de nuestro tiempo contra las élites, una estrella de la televisión a medio camino entre Nigel Farage, Donald Trump y Beppe Grillo. Hiperliderazgos de hombres que hablan como el pueblo que dicen representar y que aterrizan en la política para solucionar los problemas sin las cadenas de lo políticamente correcto.

Esta semana, el propio Farage ha puesto en duda la legitimidad de la victoria de la democristiana Ursula von der Leyen por solo nueve apoyos por encima del mínimo. A su vez, los críticos del eurodiputado británico le han recordado que la salida británica de la Unión Europea se decidió por un 51,9% de los votos en el referéndum -culmen de la democracia tal como la entiende el nacionalpopulismo-, solo unas décimas más de la votación del pasado martes en la Eurocámara. En la era de la desconfianza y el hartazgo contra las élites, la democracia europea ha optado por un modelo a contrapié de los tiempos para dirigir la nave europea.

Hija de un funcionario de la Comisión que llegó a presidir Baja Sajonia con la CDU, Ernest Albrecht, y casada con un aristócrata, Ursula Von der Leyen (Bruselas, 1968) encarna un conservadurismo europeo en plena crisis de identidad, como remarcó hace unas semanas el semanario británico « The Economist», al menos tan profunda como la socialdemocracia. En Italia la formación de Silvio Berlusconi languidece en torno al 6% de los sufragios como la derecha gaulllista francesa de Los Republicanos, que teme su descomposición después de la salida de su último líder Laurent Wauquiez. Incluso, la nieta de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal (que rehúye del célebre apellido) ha sugerido a la formación una gran unión bajo el paraguas de una sola familia conservadora con tintes «iliberales».

Con un discurso marcadamente feminista y social, Von der Leyen buscó los votos del Partido Socialista Europeo, los verdes y también liberales de la Eurocámara pese a que en cada vez más Estados miembros el centro-derecha se ha ido escorando a un mensaje más identitario con el que tapar las fugas hacia formaciones «antiestablishment» y antiglobalización.

A priori alejados de su discurso feminista, Von der Leyen contó también con los apoyos -al menos públicamente, porque la votación del martes fue secreta- con representantes políticos de los países del Visegrado (Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia). El partido de gobierno en Polonia, Ley y Justicia (Conservadores y Europeos, ECR), anunció su apoyo a la democristiana alemana, y su socio húngaro, el Fidesz (Partido Popular Europeo), celebró con unas viñetas tuiteadas por el secretario de internacional del primer ministro Viktor Orban el fin en la carrera por la presidencia de la Comisión del laborista neerlandés Frans Timmermans (firme como Vicepresidente de la CE en la defensa del Estado de derecho) y el líder de los populares europeos, Manfred Weber. El socialcristiano bávaro aprobó la decisión de suspender a la formación húngara de sus filas por sus ataques figuras como el presidente saliente de la Comisión Jean-Claude Juncker, también del PPE.

