Cientos de personas arropan al viudo de una víctima del tiroteo de El Paso que temía quedarse solo en el funeral

Margie Reckard, de 63 años, fue asesinada en el tiroteo de El Paso junto a otras 21 personas. La masacre racista en esta ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México segó una historia de amor más de veinte años. Su viudo, Antonio Basco, advirtió a la funeraria donde se iba a celebrar el funeral de que no tenía más familia que ella. Por ello, la empresa decidió hacer pública la ceremonia de su mujer y compartió en Facebook el evento.

Una invitación que cientos de ciudadanos hicieron suya y, a pesar del peso de la tragedia, Basco no estuvo solo en la despedida de su mujer. Tras abrir al público el funeral de su esposa, e invitar a toda la comunidad a asistir a él, la funeraria tuvo que cambiar de localización la ceremonia para hacerla en un local más grande en el que cupieran cientos de desconocidos que acudieron a despedir a Margie.

Antonio Basco arrived at the service and instead of going right inside the La Paz Faith Center walked down the street to greet the people who showed up.



People told him "You're not alone" and "We're your family."