A medida que pasan las horas se van conociendo más datos del ataque contra una prefectura de policía en París que causado la muerte de cuatro personas más el asesino, abatido por los agentes.

Cuándo y dónde: A las 13 horas de hoy se produce un ataque en la Dirección de Inteligencia de la Prefectura de Policía (DR-PP), en el centro de la ciudad, centra de la Catedral de Notre Dame.

Quién cometió el ataque: Se trataría de un hombre de 45 años, nacido en Fort-de-France, y cuyo nombre no ha trascendido todavía. Llevaba trabajando veinte años como administrativo en la Prefectura de París.

Quiénes son las víctimas: Se trataría de tres hombres y una mujer (tres policias y un funcionario), cuyas identidades no se conocen todvía. Otra resultó herida y fue trasladada al hospital. También ha muerto el atacante, abatido a tiros por la policía.

El arma: El asesino, según informa el periódico Le Figaro, habría sido un cuchillo de cerámica. Este material le hizo indetectable a la hora de atravesar las medidas de seguridad.

¿Atentado yihadista?: Aunque todavía no se ha hablado abiertamente de atentado terrorista, sin embargo, la revelación de que el asesino se había convertido al islam, religión que también profesa su esposa, apuntaría a un ataque yihadista aunque la fiscalía habría abierto de momento una investigación por homicidio intencional e intento de asesinato de una persona a cargo de la autoridad pública.

Estado de la investigación: En este momento, y tras la muerte del atacante, no se habla de la existencia de más sospechosos. La vivienda del asesino, en Gonesse (Val-d'Oise), está siendo inspeccionada y su mujer ha sido detenida.

Reacciones: El presidente de la República, Emmanuel Macron, fue al lugar para mostrar su apoyo y solidaridad a todo el personal de la prefectura, anuncia el Elíseo. Lo acompañaron el Primer Ministro, Édouard Philippe, y el Ministro del Interior, Christophe Castaner, así como el Secretario de Estado Laurent Núñez.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, exigió a través de cuenat de Twitter que se informara sobre las motivaciones del ataque y el perfil de asesino.

Afin d’éviter d’inévitables rumeurs, le gouvernement et le parquet doivent informer rapidement les Français sur les éléments à leur disposition concernant le profil et les motivations de l’assassin qui a ôté la vie à 3 policiers et à un agent administratif à la #Préfecture. MLP