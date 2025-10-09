Zahara de los Atunes celebra su XII Ruta del Retinto

Zahara de los Atunes volverá a convertirse en el epicentro gastronómico de la provincia del 8 al 12 de octubre con la celebración de la XII Ruta del Retinto, organizada por la Asociación de Comerciantes de Zahara (ACOZA). Esta cita anual tiene como protagonista la carne de vacuno retinto, raza autóctona de la comarca de La Janda, y propone un recorrido de tapas que conectan tradición, innovación y sabor local.

Sabores de retinto este otoño

Durante cinco días, bares, restaurantes y establecimientos locales presentarán tapas donde la carne retinta será el ingrediente esencial. La ruta ofrece un recorrido por los locales de Zahara donde «cada tapa es una obra maestra que te permitirá descubrir los mejores establecimientos de Zahara».

Un ejemplo de las creaciones que participan es el Retintartar de Cortijo de Zahara, un steak tartar de retinto al oloroso servido sobre regañá aromatizada, acompañado por crema de foie y terminado con huevo, una tapa que encaja con la línea del certamen de reinterpretar la carne con técnicas contemporáneas.

En su web pueden ver todos los detalles de tapas propuestas por los locales.

Un planazo para el fin de semana

La edición 2025 también contempla música en vivo, actividades culturales y ambiente festivo durante los días del evento. De este modo, la Ruta del Retinto se consolida como una experiencia que trasciende el plato para ofrecer una vivencia integral del pueblo marinero en otoño.

Desde hace años Zahara celebra este encuentro gastronómico que busca poner en valor la carne criolla retinta.

Zahara de los Atunes: dehesa y mar

Zahara de los Atunes, conocida por su vínculo con la pesca del atún de almadraba, diversifica su oferta gastronómica con esta ruta otoñal que pone el foco en la tierra. La presencia simultánea de la ruta del atún (en primavera) y la ruta del retinto (en otoño) refuerza la identidad dual del municipio: mar y dehesa, almadraba y ganadería.

Con esta edición, Zahara de los Atunes reafirma su condición como destino gastronómico de referencia en la Costa de la Luz, donde el vacío entre letras del mar y de la dehesa se rellena con tapas, pasión y sabor local.