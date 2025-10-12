Vejer celebra hoy el 'Día Internacional del Lomo en Manteca'

Vejer de la Frontera volverá a oler a manteca colorá hoy 12 de octubre, Día del Pilar, con la celebración del Día Internacional del Lomo en Manteca. Una cita ya consolidada como uno de los eventos gastronómicos más esperados de la provincia.

En su octava edición, la jornada promete reunir a miles de visitantes atraídos por la tradición, el sabor y el ambiente único de este pueblo blanco gaditano.

Presentación lomo en manteca, Vejer de la Frontera DIPUTACIÓN C.

El evento, patrocinado por la Diputación de Cádiz, se presenta como una oportunidad para disfrutar del festivo nacional en torno a uno de los grandes símbolos culinarios de la comarca de La Janda. En palabras del vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal, esta cita «pone a Vejer en primer plano turístico durante el puente» y demuestra que la gastronomía local «es uno de los mayores atractivos de la provincia».

El programa arranca temprano, a las 08:00 horas, con un desayuno típico en la zona centro, seguido de degustaciones y exposiciones de venta de productos a lo largo de la mañana. Todas las carnicerías y panaderías de Vejer se suman al evento ofreciendo sus versiones del tradicional lomo en manteca, que se podrá saborear acompañado del clásico pan de telera. El 11 se celebrará un showcooking con este producto como protagonista.

Nuevo «embajador del lomo en manteca»

Durante el día también se nombrará nuevo «embajador del lomo en manteca» a Manuel Martínez, quien recogerá el testigo del chef con estrella Michelin León Griffioen, distinguido en la anterior edición. Además, la Sociedad Filatélica Gaditana dedicará un sello conmemorativo al evento, reforzando su valor cultural.

Cartel del artista Fernando Devesa

El cartel de esta edición es obra del pintor gaditano Fernando Devesa, quien ha plasmado con realismo y detalle un bodegón con el lomo en manteca, su pan y el color vivo de la manteca que lo envuelve. Una representación visual que simboliza la esencia del plato y su arraigo en Vejer.

La Venta Pinto: templo gastronómico en Vejer

Como actividad paralela, la Venta Pinto ofrecerá una clase magistral en la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, impulsando la formación y la transmisión de esta tradición entre futuros cocineros.

Una cita ineludible en la localidad gaditana

El alcalde Antonio González Mellado ha recordado que «en ningún sitio se hace como en Vejer», destacando que este producto «forma parte de la identidad del pueblo» y que la localidad «es la capital mundial del lomo en manteca». También la delegada territorial de Turismo, Tania Barcelona, ha subrayado su relevancia como «cita imprescindible del calendario turístico», que en ediciones anteriores ha atraído a más de 11.000 visitantes.

Con más de una década de historia y reconocimientos como la Medalla de la Provincia de Cádiz, el Día Internacional del Lomo en Manteca se ha convertido en un auténtico homenaje a los sabores de siempre, al trabajo artesanal de las carnicerías vejeriegas y al espíritu hospitalario de este rincón gaditano que invita, una vez más, a saborear el puente de octubre a fuego lento.