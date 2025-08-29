La tostada de media barra que te sirven en este bar de Vejer por unos dos euros

Los gaditanos y visitantes que acuden a la Venta Pinto, en la pedanía de La Barca de Vejer, ya no solo van a probar su icónico bocadillo de lomo en manteca. Desde hace poco, este clásico de carretera suma otra estrella a su oferta gastronómica: una tostada de media barra elaborada con pan artesanal y algunas de sus especialidades caseras. y es que un desayuno con medio bocata de jamón serrano y café cuesta sólo 4 euros. Una tendencia de volver a lo de toda la vida, a lo básico, que está conquistando a quienes buscan buena comida sin disfraces en la provincia de Cádiz.

La Venta Pinto, fundada en 1925 y actualmente en manos de la cuarta generación con Cristina Pinto al frente, ha sido tradicionalmente conocida por su lomo en manteca, transformado en tapa, bocadillo o también presente en su punto de venta de productos regionales.

Pero la novedad es esta tostada casera. Un pan tierno, mitad barra y servido con ingredientes sencillos o de toda la vida como el jamón serrano, aceite de oliva virgen extra y tomate. Una combinación que reafirma el valor del producto local y la cocina sin artificios.

Una propuesta clásica, económica y muy atractiva en Vejer

La propuesta desestima la apariencia de «venta gourmet» y confirma que ofrecer calidad a precios populares es una receta eficaz. Por solo 2'5 euros, los comensales reciben no solo pan caliente, sino una experiencia auténtica que puede acabar, sino es muy temprano, con un buen vino de la tierra, evocando así a las buenas costumbres del pasado.

No se trata de un fenómeno viral repentino, sino de una apuesta clara por parte de la dirección de Venta Pinto. Aunque aún no se menciona oficialmente esta oferta en su web, quienes visitan el lugar lo difunden a amigos y conocidos. Sin duda, el «boca a boca» lo ha convertido en uno de los planes de mañaneo que no te puedes perder si quieres disfrutar de un auténtico desayuno en la provincia de Cádiz.

El lomo en mantaca, todo un clásico de Venta Pinto

Por supuesto, la estrella sigue siendo el lomo en manteca, con diferentes versiones como el fuera de carta con huevo frito ideado gracias a la inspiración del chef José Andrés, asiduo del establecimiento, que pidió el bocadillo de lomo en manteca así en una de sus vacaciones en Cádiz. No obstante, las tostadas representan una alternativa ligera, accesible y coherente con la identidad del lugar que gustará a muchos de sus clientes.

En un mundo dominado por recetas sofisticadas y cartas extensas, este chivatazo gastronómico hace eco: en Venta Pinto, puedes empezar el día con una idea sencilla, una tostada de toda la vida a un módico precio. Una oferta discreta, pero que encarna esa forma de tomar café y pan: sin prisas, sin artificios y, como no podía ser de otra manera, con sabor a tradición.