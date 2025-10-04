Un rincón en Cádiz para tomar una copa y disfrutar del tardeo en el centro

El Día Internacional del Vodka se celebra este sábado y nada mejor para celebrarlo que disfrutar de una copa en Habana Café. Uno de los locales de referencia en el centro de la ciudad.

Situado en pleno corazón gaditano, el establecimiento ofrece un espacio acogedor con una carta de cócteles muy variada: ron, ginabras y, cómo no, vodka.

Cócteles clásicos y de autor

En Habana Café se pueden degustar combinados clásicos como el vodka tonic o el cosmopolitan, pero también propuestas más creativas que exploran nuevas mezclas con frutas frescas y toques tropicales. Un plan perfecto para quienes buscan salir de lo habitual y descubrir sabores distintos en un entorno cercano y animado.

El tardeo como plan de ocio

El local, muy conocido entre quienes disfrutan del tardeo en Cádiz, ofrece un ambiente cosmopolita que mezcla la coctelería con la música y el encuentro social. En este Día del Vodka, el Habana Café es una buena opción para empezar la tarde con una copa bien servida y alargar la velada en el centro de la ciudad.

Interior de Habana Café en Cádiz capital GURMÉ

El vodka: un destilado del este

El vodka, uno de los destilados más consumidos en el mundo, celebra cada año su día internacional. De origen discutido entre Rusia y Polonia, su nombre proviene de la palabra eslava voda (agua), en alusión a su pureza y transparencia. Elaborado tradicionalmente a partir de cereales o patatas, el vodka se convirtió a lo largo del siglo XX en el ingrediente imprescindible de la coctelería internacional, dando vida a combinados tan célebres como el Bloody Mary, el Cosmopolitan o el Moscow Mule.

Habana Café en el centro de Cádiz GURMÉ

Habana Café: 20 años de historia en 'Cadi, Cadi'

El Habana Café, uno de los locales más emblemáticos del centro histórico, fue fundado hace más de dos décadas, el establecimiento ha consolidado su identidad como punto de encuentro para quienes disfrutan del tardeo y la vida nocturna gaditana.

Su estética, con guiños caribeños y un ambiente cosmopolita, lo convierten en un lugar donde siempre hay sitio para una charla con amigos, un café a media tarde o una copa al caer el sol.

En este Día del Vodka, Habana Café se presenta como una de las mejores opciones para brindar en la ciudad. Y es que con más de 600 años de historia, el vodka ha viajado desde las frías tierras eslavas hasta convertirse en protagonista de las barras de todo el mundo.

¿Dónde ir de tardeo en el centro de Cádiz? Habana Café C. Rosario, 21. Cádiz

956 22 54 95