La Taberna del Chef del Mar conquista en Cádiz con su arroz de plancton

Arroz con plancton en la Taberna del Chef del Mar en El Puerto de Santa María

A pocos pasos de la desembocadura del río Guadalete, La Taberna del Chef del Mar ha encontrado su lugar en el antiguo local de Aponiente, el restaurante de Ángel León con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde Sostenible, en reconocimiento a su inquebrantable apuesta por una gastronomía sostenible.

En su taberna, la cocina marinera se presenta sin formalismos, en un formato desenfadado y asequible: el famoso arroz con plancton, uno de los platos más icónicos de León, sale por unos 30 euros. Un bocado donde el mar, la técnica y un concepto innovador se saborean con sencillez y frescura.

La Taberna del Chef del Mar: cocina sin etiquetas, pero con personalidad

Este espacio busca democratizar la cocina de autor elaborada por Ángel León. A cargo del establecimiento está Marta Girón de Sola, socia y mujer del chef andaluz. ﻿

La propuesta gira en torno a tapas y medias raciones que rehúsan la pomposidad. Embutidos de mar, calamares rellenos con toques de chistorra, hamburguesas en brioche con dorada de estero o el serranito marinero, un bocadillo de pez espada que lleva mojama en lugar de jamón. Dos ejemplos de cómo se reinterpreta lo conocido en clave marinera para deleite de los amantes de los productos procedentes del mar.

Plancton: el sabor del océano en tu boca

El arroz con plancton es la propuesta más comentada: un risotto verde, intenso y evocador del Atlántico. Su elaboración es fiel al concepto de «cocina del mar»: incorporar ingredientes como el plancton para reforzar el sabor oceánico.

Este plato ha dividido opiniones, pero despierta curiosidad. Su precio se sitúa en torno a los 29 €, lo que lo convierte en una experiencia gourmet accesible.

Tapas marineras en El Puerto de Santa María

Diferentes propuestas de platos disponibles en el hermano pequeño de Aponiente en El Puerto de Santa María GURMÉ

Más allá del arroz, la taberna ofrece tapas llamativas como los embutidos marinos, elaborados para emular chorizo, salchichón o butifarra usando pescado, y combinados con texturas y sabores que remiten a lo tradicional.

En su carta podemos probar platos tan originales como la ensaladilla de patatas y pilpil, las láminas de dorada y plancton al ajillo. También pueden encontrarse tostas creativas, como el chicharrón del mar o el pincho moruno de lubina de estero. Una apuesta clara de la casa por fusionar lo local y lo innovador.

Este verano uno de los grandes éxitos ha sido el plato de gnocchi de calamares. Una propuesta «llena de sabor, dulzura marina e intensidad» como indican desde la Taberna del Chef del Mar en sus redes sociales.

Gnocchi de calamares de la Taberna del Chef del Mar en El Puerto de Santa María (Cádiz), GURMÉ

Un restaurante que sabe a mar en la provincia de Cádiz

La Taberna del Chef del Mar reinventa la cocina para hacer llegar la sofisticación de la cocina a todos los paladares. Una oportunidad de probar sabores intensos y potentes en un espacio acogedor y accesible con un aforo de unos 60 comensales. Y es que en este hermano pequeño de Aponiente, el mar sigue siendo fuente y plato.