Portofino se llena de sabor caribeño: así es el menú cubano que cierra noviembre

Puerto Real tiene estos días un aroma diferente, más cálido, más festivo, casi tropical. El culpable está en el restaurante Portofino, que los próximos días 26 y 27 de noviembre ha decidido mirar hacia el Caribe para ofrecer un menú degustación cubano que ya está despertando la curiosidad, y el apetito, de los gaditanos más foodies.

La propuesta, anunciada recientemente en sus redes sociales, es un viaje culinario completo, un menú en la hora del almuerzo que revisa la tradición cubana con técnica actual, producto local y un punto de creatividad que convierte cada plato en una experiencia.

Una degustación con identidad

El menú cubano de Portofino arranca con fuerza. No faltan los sabores esenciales de la isla como el contraste dulce-salado, los ahumados, el toque cítrico que refresca y el sofrito caribeño.

El recorrido incluye reinterpretaciones de clásicos que cualquier amante de la cocina cubana va a estar encantado: yuca con mojo criollo, servida con chicharrones de cerdo fritos, un tubérculo muy presente en la dieta latinoamericana. Seguido de unos tostones cubanos, plátano macho frito acompañado de guacamole y salsa chimichurri.

Otros de los entrantes son la ensaladilla de pollo al estilo cubano y la lasaña cubana de patatas, que llama la atención por sustituir la pasta por finas láminas de patatas intercaladas con carne guisada.

El plato principal de la degustación es ropavieja al estilo cubano, cocinada a partir de tapa de nalga de ternera, puerro, cebolla morada y ajo. Una versión muy distinta a la ropavieja tradicional andaluza.

También sorprende el postre, una natilla casera cubana, cuya peculiaridad es la elaboración sin huevo. El restaurante ofrece la opción de acompañarlo con una malteada cubana, bebida que combina malta tostada, leche en polvo y agua.

Uno de los platos elaborados por Portofino en Puerto Real GURMÉ

Una experiencia 360º

Portofino es un restaurante que ya combina la tradición gastronómica gaditana con las raíces cubanas, a través de sus fundadores de origen cubano Danilo y Ángela.

Su ubicación junto al muelle de Puerto Real y su ambiente informal, pero cuidado, lo convierten en un escenario adecuado para proponer este tipo de menú tan atractivo para todo aquel que desee probar comida cubana sin salir de la Bahía.