El rincón asiático del mercado

Quien me conoce sabe que no suelo comentar restaurantes take away, entre otros muchos motivos es por la infinidad de variables que pueden afectar a la calidad y definición del producto final, pero en este caso creo que vale mucho la pena daros a conocer este pequeño asiático que se encuentra ubicado en el mercado central de Cádiz, pero que su gran potencial de venta lo tiene en su servicio a domicilio.

Gadisushi es un restaurante que invita a los amantes de la cocina asiática a disfrutar de una propuesta fresca, con un enfoque en el sushi de alta calidad. Su menú abarca una variedad de opciones que equilibran sabores intensos y texturas delicadas, llevando al comensal a un recorrido gastronómico de contrastes y armonía. A continuación, detallamos algunas de las elaboraciones que tuvimos el placer de degustar en un enclave maravilloso como es el mercado central, aunque os adelanto que el que busque un ambiente relajado y cómodamente sentado está totalmente equivocado, aquí se vive el bullicioso ambiente de Cádiz y la alegría de sus gentes. ¡Así que, comenzamos!

Maki de atún picante

El maki de atún picante es una combinación explosiva de sabores. El atún fresco, es el protagonista, pero lo que realmente destaca es el aderezo picante que le da una dimensión adicional sin llegar a ser excesivamente fuerte. El arroz, mantiene la integridad de la textura sin desentonar con el resto de ingredientes. Es una opción excelente para quienes disfrutan de un sushi con un toque de picante, sin que lo domine completamente.

Niguiri de ventresca de atún

La ventresca de atún, una de las partes más codiciadas de este pez, se presenta de forma impecable en este niguiri. Su textura suave y grasosa es un deleite para el paladar. La combinación con el arroz, perfectamente templado y ligeramente pegajoso, permite que cada bocado se derrita en la boca. El sabor del atún es profundo, rico y casi mantecoso, lo que lo convierte en una de las mejores interpretaciones de este tipo de sushi. Es una muestra de la alta calidad de los ingredientes que ofrece Gadisushi.

Niguiri de toro con manteca colorá

El toro, o la parte más grasa del atún, se presenta con una capa sutil de manteca colora, lo que potencia la cremosidad y el sabor. Esta fusión es una explosión de sensaciones: el toro se deshace en el paladar, mientras que la manteca añade una complejidad y suavidad que complementan perfectamente el pescado.

Niguiri de toro y vieira

La combinación de toro y vieira es inesperada pero acertada. La dulzura delicada de la vieira contrasta con la grasa del toro, creando un balance perfecto entre mariscos y pescado. La textura de ambos ingredientes se complementa de manera armónica, logrando que cada bocado sea un pequeño festival de sabores.

Niguiri de vieira y miso

La vieira, nuevamente, se presenta como un ingrediente protagonista en este niguiri, con un toque especial del miso que agrega una dimensión umami. La suavidad de la vieira se ve enriquecida por el sabor salino y profundo del miso, creando una experiencia única. Es una opción ligera y refrescante que ofrece una ruptura con la tradición del sushi más pesado, pero que no pierde en intensidad de sabor.

Niguiri de anguila y foie

Este niguiri de anguila y foie es una oda a la fusión de sabores. La anguila, conocida por su sabor ahumado y su textura firme, se encuentra con el foie, que aporta una suavidad decadente y un toque de riqueza que transforma el plato en una experiencia gourmet. Es un equilibrio entre lo salado, lo dulce y lo graso, lo que lo convierte en una propuesta osada pero exitosa.

Uramaki unagi roll de salmón, queso y aguacate cubierto de anguila

Este uramaki combina sabores típicos de la cocina fusión, como el aguacate cremoso y el queso suave, con la anguila, que le da un toque ahumado y umami. El salmón, en combinación con estos ingredientes, crea una amalgama de texturas y sabores que es muy agradable al paladar. La anguila, como toque final, resalta de manera deliciosa, dándole un giro al rollo clásico.

Gadisushi presenta una propuesta de sushi que se distingue por su calidad y por un menú que combina lo tradicional con lo innovador. Cada plato es una muestra de su esmero en la selección de ingredientes y la técnica culinaria. Los sabores están bien equilibrados, y las texturas de los ingredientes se complementan perfectamente, llevando al comensal a un viaje para los amantes del sushi que buscan una experiencia refinada, Gadisushi es una opción recomendada sin dudarlo.

Valoración Buena Comida 3/5 Servicio 3/5 Ambiente 3/5 Precio € € € € Medio Tipo de cocina Pescados

Japonesa

Dirección: Mercado Central. Puestos 63-64, Pl. de la Libertad, s/n, 11005 Cádiz

Teléfono: 856152323