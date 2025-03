El Árbol Tapas cumple cinco años de continuo crecimiento

«Han sido cinco años muy bonitos». Así recuerdan José Luis García y Mari Paz Flores el lustro que ha pasado desde que abrieran su restaurante, El Árbol Tapas, en una de las zonas más transitadas de la carretera de La Barrosa, a pocos metros del paseo marítimo. Ambos venían de Medina Sidonia, donde él trabajaba en el restaurante familiar, El Duque, y que compaginó durante un tiempo con el de Chiclana. Ahora, está centrado al cien por cien en él, con Mari Paz como jefa de sala.

Vista parcial del interior de El Árbol Tapas Salva Moreno

Algunas cosas han cambiado en el restaurante, ubicado a la sombra del centenario pino que le da nombre. Para empezar, el propio local, que casi ha duplicado su superficie en este tiempo. Incluso en la pandemia, sufrió una ampliación. Ahora es un espacio amplio, luminoso, con mesas altas en la zona exterior y bajas en la sala, lugar donde manda Mari Paz . A sus órdenes, un personal que tampoco ha dejado de crecer: «Comenzamos cinco personas, a las tres semanas ya éramos diez, y ahora, en temporada alta, llegamos hasta 25».

Tapa de ensaladilla de salmón y gambas Salva Moreno

La cocina es el dominio de su marido. José Luis se formó profesionalmente en la Escuela de Hostelería de Cádiz, y creció como chef en El Duque , en su pueblo de Medina. Allí, se empapó de la cocina tradicional con la que su madre también le alimentaba día a día en casa. En El Árbol, ha logrado unir esos sabores tradicionales, «esos recuerdos de mi infancia», con su creatividad.

Terraza exterior, con el árbol que le da nombre Salva Moreno

«Yo soy un cocinero que viene del guiso, del rabo de toro, mucho garbanzo… A partir de esas bases, hago mi cocina actualizada, con sabores de antes y de ahora . No me considero, ni mucho menos, vanguardista. Mas bien, creativo. Pero, insisto, siempre partiendo de lo tradicional».

Producto fetiche

En estos cinco años de El Árbol Tapas , hay platos que José Luis no ha podido quitar de la carta. «Aunque quisiera, no me dejan. Desde el principio, tenemos la tartita de setas trufada, el langostino crujiente con albahaca y salsa dulce y picante, el tartar de salmón con toques ahumados, o el milhojas de sardina ahumada. Después está lo que yo considero mi sello de identidad, que es el rabo de toro. Concretamente, el ravioli relleno de rabo de toro , y el atún lacado con jugo de rabo de toro».

Atún soasado con escabeche de verduritas Salva Moreno

La temporada de 2024, que comenzó el 8 de febrero, ha traído también novedades en la carta, como la ensaladilla , que antes era de ortiguillas y ahora es de salmón y gambas. «Otro de los nuevos es el atún soasado con escabeche de verduritas , o el guiso de pochas con rabo de toro y setas . Y la costilla de vaca madurada , cocinada a baja temperatura con emulsión de manteca colorá. Pero muy suave, y así está gustando mucho».

Colmenillas con emulsión de foie, fuera de carta Salva Moreno

También ha hecho algunas modificaciones, como el carpaccio de gambas al ajillo. En la versión anterior, José Luis lo servía con una yema curada, pero ahora opta por un huevo frito. «La gente también pedía el chicharrón de Chiclana , y un hindú al que suelo ir me inspiró. Va en una tostita fina, como un papadam, con encurtidos y mayonesa de limón».

Postres y vinos

En los postres , José Luis demuestra que, como él mismo reconoce, es un goloso. «Todos los hacemos aquí, incluido el pastel caliente de Medina , uno de los clásicos míos con el que gané un premio hace ya años. También tenemos la tarta de queso, la torrija caramelizada, que la rescaté el pasado año, o el suflé de avellanas y chocolate. Creo que es una carta de postres muy equilibrada».

Guiso de pochas con rabo de toro y setas Salva Moreno

La tierra de Cádiz está también muy presente en los vinos . Socaire, La Batalla de La Barrosa y los finos de Chiclana, como representantes locales, pero hay también representantes de la provincia, como ARX o Taberner. «He quitado cinco vinos de la carta, porque quiero que los clientes conozcan cosas nuevas, y había demasiados».

Atún lacado con jugo de rabo de toro y emulsión de patata limón Salva Moreno

Así comienza El Árbol Tapas su temporada de 2024. En abril cumplirá cinco años, un lustro en el que ha crecido constantemente. «Somos un restaurante de tapas sin pretensiones. Queremos que la gente venga a disfrutar, y que salga muy contenta».

Costilla de vaca madurada confitada y con salsa de manteca colorá Salva Moreno

Si usted quiere probar la cocina de El Árbol Tapas , tenga en cuenta que cierra los domingos por la noche y el lunes por la mañana. Pueden hacer sus reservas en este enlace , o llamando al número de teléfono 856 52 57 55. La carta completa está accesible a través de este enlace .