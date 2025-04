Aponiente: Un faro de innovación y sostenibilidad en los cien mejores restaurantes del mundo

El restaurante Aponiente, dirigido por el aclamado chef Ángel León, ha sido reconocido nuevamente como uno de los mejores del mundo , ocupando el puesto 72 en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants 2024 . Este listado, elaborado con los votos de 1.080 expertos culinarios de 27 regiones del mundo, incluye escritores, críticos y restauradores, y es considerado uno de los más influyentes en el ámbito gastronómico.

Este año, la lista está encabezada por dos restaurantes españoles : Disfrutar, en Barcelona, y Asador Etxebarri, en el País Vasco, ocupando el primer y segundo puesto, respectivamente. Además, Diverxo se sitúa en la cuarta posición, Quique Dacosta en el puesto 14, Elcano en el 28, Enigma en el 59, Aponiente en el 72, y Mugaritz en el 81. La presencia significativa de España en este ranking refleja la excelencia y diversidad de su oferta gastronómica.

Aponiente

Arroz de cañaillas Aponiente

A pesar de retroceder algunos puestos respecto al año pasado, cuando ocupó el lugar 64, Aponiente sigue siendo un referente en la gastronomía mundial. Este restaurante, ubicado en El Puerto de Santa María , Cádiz, con Ángel León a la cabeza, más conocido como "El Chef del Mar", ha sido galardonado con tres estrellas Michelin y una estrella verde por su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

La propuesta culinaria de Ángel León se centra en el mar y sus recursos , destacándose por su innovación en la utilización de productos marinos desconocidos o infrautilizados. Aponiente no solo ofrece una experiencia gastronómica de alta calidad, sino que también promueve prácticas sostenibles que han sido reconocidas a nivel mundial.

Los mejores restaurantes

La gala de The World’s 50 Best Restaurants 2024 se celebró en el Encore Theatre de Las Vegas, marcando un cambio de escenario desde Valencia, donde se realizó el año anterior. La capital mundial del juego fue el lugar donde se dio a conocer la nueva edición del listado, que este año ha coronado a Disfrutar como el mejor restaurante del mundo.

Además de Aponiente, otros restaurantes españoles han sido destacados en la lista ampliada de los puestos 51-100 , que se publicó en mayo. Enigma, de Albert Adrià, ascendió al puesto 59 desde el 82, mostrando un notable progreso. Sin embargo, Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz, experimentó una significativa caída desde el puesto 31 al 81, aunque sigue siendo una institución en el panorama gastronómico global.

The World’s 50 Best Restaurants es un barómetro clave en la industria gastronómica , y formar parte de esta lista es un reconocimiento al trabajo y la innovación de los chefs y sus equipos. Los restaurantes seleccionados no solo ofrecen experiencias culinarias excepcionales, sino que también influyen en las tendencias gastronómicas a nivel mundial.