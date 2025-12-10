Dónde comer en Olvera: los bares y restaurantes recomendados

Olvera, en la sierra de Cádiz, no solo destaca por su paisaje de olivos, sus pueblos blancos y su tradición aceitera, sino también por una oferta gastronómica viva y variada.

En sus calles y plazas encontrarás desde tabernas familiares donde picar tapas tradicionales, hasta neotabernas modernas de cocina creativa. Estos cinco locales, Taberna Juanito Gómez, Restaurante El Puerto (El Puerto de los Árbolitos), El Corral de la Pacheca, Bodeguita Mi Pueblo y La Tatata Neotaberna, dibujan un panorama diverso, honesto y apetecible, perfecto para una escapada con sabor a pueblo, buen aceite de oliva, chacinas locales y cocina de proximidad.

Taberna Juanito Gómez

Tosta en Taberna Juanito Gómez (Olvera) GURMÉ

Esta taberna familiar de tapeo, Taberna Juanito Gómez, es conocida por su cocina andaluza sencilla, generosa y asequible. El local, que cuenta con zona interior y terraza sombreada, ha ganado popularidad por su carta de tapas abundantes, precios razonables y un ambiente cálido, cercano al de una taberna de barrio.

Entre sus especialidades destacan tapas tradicionales y platos sencillos de cuchara como tostas, ensaladilla, croquetas, gambas al ajillo, diferentes pescados y carnes, perfectos para una comida informal o un tapeo al mediodía. Su relación calidad-precio y la hospitalidad con que reciben a los clientes hacen de este espacio un buen punto de partida para quienes visitan Olvera con ganas de comer bien sin gastar demasiado.

¿Dónde comer en Olvera? Taberna Juanito Gómez C. Bellavista, 1. Olvera (Cádiz)

956 13 01 60

Restaurante El Puerto («El Puerto de los Árbolitos»)

Propuesta de El Puerto de los Arbolitos en Olvera GURMÉ

Este restaurante, también llamado por muchos como «El Puerto de los Árbolitos» por su logotipo, ofrece una cocina casera en un entorno amable, con platos generosos, guisos y carnes a la brasa. Es una apuesta segura para quienes buscan un ambiente familiar y sabores tradicionales tras un paseo por Olvera.

Su cocina se basa en productos de la comarca, con platos de cuchara (guisos, salmorejo, sopas), una gran selección de carnes, revueltos, pescados, marisco y preparaciones típicas de la sierra que buscan honrar la gastronomía local. El trato cercano, el precio moderado y el estilo relajado del servicio lo convierten en una buena opción para grupos o familias que quieran disfrutar sin complicaciones.

Comer en Olvera este fin de semana Restaurante El Puerto («El Puerto de los Árbolitos») C. Cordel, 2. Olvera (Cádiz)

Restaurante El Corral del Pacheco

Tataki de atún en El Corral del Pacheco (Olvera) GURMÉ

El Corral del Pacheco ( o de la Pacheca) aporta a Olvera una propuesta diferente: un restaurante que combina tradición y un toque innovador de la cocina asiática, ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica distinta dentro del panorama olvereño.

En su carta, y sugerencias del día, podemos encontrar una gran variedad de platos, que van desde tataki de atún, carrillada en salsa, flamenquín picante, boquerones fritos, yakisoba mar y montaña, entre otras propuestas que van ofreciendo a lo largo del año en el establecimiento.

Si buscas una comida pausada, fuera del tapeo habitual, este local puede funcionar bien como experiencia gastronómica de calidad.

Un restaurante el Olvera, Cádiz Restaurante El Corral del Pacheco Av. Julián Besteiro, 44. Olvera (Cádiz)

654 18 00 87

Bodeguita Mi Pueblo

Ensaladilla de Bodeguita Mi Pueblo en Olvera GURMÉ

Fundada por Paco Medina y Lola Jiménez, Bodeguita Mi Pueblo abrió en su formato actual en 2016, aunque el proyecto inicial data de 1993.

El local, de tamaño pequeño y aire de taberna renovada, combina barra, mesas bajas y altas, terraza y una decoración sencilla, acogedora y con aire contemporáneo. Su propuesta gira en torno al tapeo creativo, combinando tradición y reinvención, con tapas desde las más clásicas hasta otras más innovadoras.

En su carta podemos encontrar desde croquetas caseras, salmorejo o montaditos a tostas, arroz negro y ensaladilla, entre otras muchas opciones.

Un tapeo por Olvera Bodeguita Mi Pueblo C. Cañada Real, 2. Olvera (Cádiz)

689 33 11 87

La Tarara Neotaberna

Calamares fritos en la Tarara Neotaberna de Olvera GURMÉ

La Tarara nació en pleno confinamiento como un proyecto personal de «dos locos enamorados de su tierra» que, tras formarse en cocinas de alto nivel fuera de la provincia, decidieron regresar para montar una neotaberna que actualizara la tradición local. Desde sus orígenes el local se definió por un claro respeto al producto autóctono.

Situado en un espacio moderno y una terraza en la Plaza de Andalucía, la Tarara sostiene una filosofía de «tradición actualizada», donde la mayoría de los ingredientes son de la zona y la bodega pone en valor vinos del Marco de Jerez, junto a referencias nacionales e internacionales.

Su oferta se basa en la temporalidad con verduras y hortalizas de la zona, chacinas y productos de proximidad como ensaladilla rusa con ventresca de atún, ensalada de tomate, sardinillas picantes y Payoyo, taco de rabo de vaca retinta con gambón, merluza de pincho con crema de mantequilla y vino blanco o mogote ibérico a la parrilla con frutos rojos, entre otros.

¿Dónde comer por Olvera? La Tarara Neotaberna Pl. Andalucía, s/n. Olvera (Cádiz)

664 54 87 07