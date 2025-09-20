Cuenta atrás para Tohqa: el restaurante con una estrella Michelin cierra en menos de un mes

Tohqa, el restaurante situado en el centro de El Puerto de Santa María, y dirigido por los hermanos Eduardo y Juan José Pérez, cerrará definitivamente el próximo 13 de octubre de 2025, según confirmó el propio establecimiento en un comunicado en redes sociales.

La noticia pone fin a un proyecto que, tras lograr una estrella por parte de la Guía Michelin y dos soles de la Guía Repsol, se enfrenta ahora a dificultades que han llevado a su equipo a tomar la decisión de echar el cierre.

La Guía Michelin mantiene la ficha de Tohqa entre sus seleccionados, donde figura como un restaurante con una estrella Michelin que trabaja con productos de cercanía y con un fuerte componente de cocina a la brasa. La propia guía recoge también detalles del local: un espacio con patio interior, atmósfera rústico-actual y un equipo formado por los hermanos Pérez, con Eduardo al frente de la cocina y Juan José en sala y bodega.

Tohqa obtuvo su estrella Michelin en el otoño de 2023, un hito que situó al restaurante y a la Bahía de Cádiz en el mapa de la alta gastronomía española.

El galardón consagró la apuesta de los Pérez por una cocina honesta y de territorio, con el que buscaban traducir la huerta gaditana y las riquezas del mar a sus platos.

De la estrella al cierre

Pese a la visibilidad y el prestigio, el balance económico y de público se ha mostrado algo complejo. En entrevistas y mensajes recientes, recogidos por medios especializados, Eduardo Pérez ha explicado que, tras la estrella, el proyecto se encontró con una realidad que no terminó de encajar: las expectativas crecieron, pero la afluencia estable y la demanda continua no alcanzaron el nivel necesario para sostener la estructura de un restaurante de esta categoría.

El cierre llega después de años en los que Tohqa fue señalado de manera muy positiva por la crítica y por muchos clientes. Y es por ello que la noticia de la clausura ha cogido por sorpresa y ha generado reacciones encontradas.

Aceitunas quemás y pistachos tiernos en un caldo de naranjo y flores blancas TOHQA

Comienza la cuenta atrás en El Puerto

Según la información difundida, en las próximas semanas el equipo de Tohqa ha organizado varias citas y servicios especiales para cerrar el ciclo: menús que recuperan platos emblemáticos, noches temáticas y propuestas para agradecer el apoyo de clientes y proveedores. La idea es que la última mesa, el 13 de octubre, sirva como cierre de esta gran etapa gastronómica.

Tohqa deja, además de la estrella, una lectura sobre las dificultades de sostener alta cocina en entornos con una estacionalidad marcada. Su final abre preguntas sobre modelos de negocio, expectativas mediáticas y equilibrio entre prestigio y viabilidad. Eduardo Pérez, que había llevado el proyecto con notable ambición creativa, ha señalado públicamente la complejidad de conjugar excelencia y permanencia.

Mientras la cuenta atrás avanza y las últimas reservas se agotan, Tohqa ofrece a su clientela la posibilidad de despedirse de un proyecto que, más allá de su cierre, ha dejado una huella en la gastronomía gaditana.