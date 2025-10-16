Casa Pepe, el templo de los guisos marineros en la calle de la Rosa

En pleno corazón del casco antiguo de Cádiz, en la calle de la Rosa, se encuentra uno de esos bares donde el tiempo parece detenerse entre el olor a pescaito frito y el murmullo del tapeo: Casa Pepe, hoy al frente Dioni Amaya, representante de la nueva generación que mantiene viva la esencia familiar de este histórico establecimiento.

Fundado en los 80, y convertido en parada imprescindible para gaditanos y visitantes, Casa Pepe conserva el alma de las tabernas clásicas: barra de acero, mesas altas, camareros de oficio y una carta que huele a mar nada más verla.

Su público local, fiel durante todo el año, comparte espacio en temporada alta con los cruceristas y turistas que descubren aquí una de las versiones más auténticas del sabor de Cádiz.

Garbanzos con langostinos de Casa Pepe GURMÉ

Guisos marineros con el toque de la Bahía de Cádiz

Si algo distingue a Casa Pepe son sus guisos marineros, elaboraciones tradicionales que resumen el alma de las cocinas gaditanas.

Los chocos con papas o los garbanzos con langostinos, tan reconfortantes como humildes, forman parte del repertorio que cada día sale de su cocina. Platos que hablan del mar y del puerto, de la cocina pausada de entonces y del sabor auténtico de siempre.

Junto a ellos, desfilan los clásicos imprescindibles del bar: boquerones fritos, cazón en adobo, ortiguillas, pavías de merluza rebozadas o una ensaladilla que se gana elogios en cada barra. Tapas frías y calientes que se sirven con una regularidad que explica su éxito.

Papas guisadas con calamaeres en adobo de Casa Pepe GURMÉ

Una tradición, ya de generaciones, en el casco antiguo

Con Dioni Amaya al frente, Casa Pepe continúa siendo un ejemplo de cómo la tradición puede evolucionar sin perder su raíz. El establecimiento mantiene el ambiente familiar y cercano que siempre lo ha caracterizado, con un trato amable y ese espíritu gaditano que convierte cada visita en una conversación entre vecinos.

Desde la calle de la Rosa, Casa Pepe sigue siendo un símbolo del tapeo de toda la vida, un refugio para quienes buscan auténticos guisos marineros y el sabor de una ciudad que cocina su historia entre cazuelas y sonrisas.