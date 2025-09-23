La Bodeguilla del Bar Jamón celebra el Día Mundial del Jamón por todo lo alto

Verduritas al estilo de la casa con jamón, camarones y pimientos fritos en Bodeguilla del bar Jamón

El próximo 28 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Jamón, La Bodeguilla del Bar Jamón de El Puerto de Santa María rendirá tributo al producto que da nombre al restaurante y que desde hace más de tres décadas forma parte de su identidad: el jamón ibérico de bellota 100 %.

Ubicado en una casa histórica del siglo XVIII, el establecimiento abrió sus puertas en 1989 y desde entonces ha convertido el ibérico en emblema de su propuesta gastronómica. Cada pieza procede de productores de confianza y pasa un proceso de curación de entre tres y cuatro años, lo que garantiza la calidad que ha convertido a este restaurante en un referente.

El jamón, el gran protagonista en este bar gaditano

En La Bodeguilla, el jamón ocupa un lugar central, tanto en su versión más pura como integrado en recetas que se han consolidado en la carta. Los platos de jamón son uno de los grandes reclamos, pero han creado nuevas opciones con jamón como los panes de la casa, elaborados con pan de pueblo y tomate triturado, donde la versión con jamón es la más aclamada, aunque también triunfan el de carne mechada y el de queso con anchoa ahumada.

También ofrecen croquetas de jamón, las verduritas al estilo de la casa con camarones y pimientos fritos o el salmorejo con huevo de codorniz y taquitos de jamón ibérico.

«Para nosotros el jamón no es solo un producto, es parte de nuestra identidad y de nuestra historia familiar. Celebrar este día en La Bodeguilla es compartir con nuestros clientes todo lo que representa este icono de la gastronomía española», explica Borja Fernández, tercera generación al frente del negocio junto a su hermana María.

Tosta de jamón en este bar de El Puerto de Santa María GURMÉ

Tradición y creatividad en el bar portuense

La carta del restaurante combina los sabores clásicos de la cocina coquinera con propuestas innovadoras que se actualizan cada temporada. Así, junto a guisos tradicionales como los garbanzos con langostinos, la ensaladilla o los chicharrones al corte, aparecen platos más contemporáneos como el pan bao de chipirón frito con mayonesa de sriracha, la miniburguer de kobe con helado de queso payoyo o unas bravas con sobrasada ibérica picante.

El compromiso con el producto local también se refleja en elaboraciones como el tartar de atún rojo de almadraba con sorbete de gazpacho, la carrillada de bellota al oloroso o el arroz de lagartito ibérico con ajos tiernos. Una carta que muestra la versatilidad del jamón y lo integra en una propuesta más amplia de cocina gaditana con mirada actual.

Degustación de jamón y vinos en la Bodeguilla del Bar Jamón GURMÉ

70 referencias de vino en este local gaditano

La experiencia se completa con una de las cartas de vinos por copas más extensas de España: más de 70 referencias en las que tienen especial protagonismo los vinos de Jerez y los de la Tierra de Cádiz. Un maridaje que permite realzar los matices del ibérico y acompañar tanto a las recetas más clásicas como a las más modernas.

Con esta celebración, La Bodeguilla del Bar Jamón se suma a un día que, aunque se instauró en 2024, ha encontrado rápidamente un hueco en el calendario gastronómico como tributo a uno de los grandes símbolos de la cocina española.