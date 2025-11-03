Los Barrios se prepara para el V Mercado del Ibérico y la Tosta Gigante 2025

Los Barrios volverá a erigirse en capital del cerdo ibérico del 14 al 16 de noviembre gracias a la celebración de la quinta edición del V Mercado del Ibérico y la Tosta Gigante. El evento, que tendrá lugar en el Paseo de la Constitución, reunirá a productores de toda Andalucía en un mercado dedicado a chacinas, embutidos, aceites, panes artesanos y otros productos derivados del cerdo ibérico.

¿Qué se puede hacer esta semana en Los Barrios? V Mercado del Ibérico y la Tosta Gigante Fecha: 14, 15 y 16 de noviembre de 2025

Dónde: Paseo de la Constitución, Los Barrios (Cádiz)

Momento cumbre: domingo 16 de noviembre, 13:30 horas, tosta gigante de 150 metros a lo largo de la calle La Plata

Una cita gastronómica en Los Barrios

La inauguración está programada para el viernes 14 de noviembre a las 12:00 horas, y seguirá con actuaciones musicales a partir de las 17:00 horas.

El sábado, 15 de noviembre, tendrá a las 14:00 horas una degustación popular de tagarninas mientras se disfruta de más música por la tarde a partir de las 17:00 h.

El colofón llegará el domingo 16 con la elaboración y reparto gratuito de la «Tosta Barreña de Ibéricos», una pieza de 150 metros de longitud elaborada por panaderías locales y que promete convertirse en el momento estrella de la jornada.

Tosta Barreña de Ibéricos en 2023 GURMÉ

La participación del público será activa: podrá degustar productos, asistir a demostraciones, disfrutar de música en directo y compartir un momento gastronómico singular.

El alcalde Miguel Alconchel ha destacado el «compromiso de la villa con su gastronomía y con la promoción de nuestros productos». Por ello, quienes quieran disfrutar de tres días dedicados al sabor de lo ibérico y de la repostería a escala monumental ya pueden organizar su visita a Los Barrios esta semana.