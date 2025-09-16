Narea cierra y pondrá fin a su etapa en Vejer de la Frontera en octubre

Uno de los restaurantes que había aterrizado en Vejer de la Frontera con más fuerza pondrá fin a su segunda etapa tras apenas año y medio. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que Narea se trasladó de Sanlúcar de Barrameda a este pueblo blanco, donde echará la persiana el próximo 4 de octubre. Así lo han anunciado sus responsables, que anuncian nuevos proyectos en el futuro, pero asegurando que el concepto actual ha tocado a su fin.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, la pareja formada por Jaime Batista y Alejandra Gnisci dan dos noticias. La primera, que van a ser padres. Y la segunda, que han decidido que la etapa de Narea en Vejer de la Frontera terminará el próximo mes. Cerrará, por tanto, año y medio después de que abriera sus puertas en marzo de 2024, tras tomar la decisión de trasladarse desde Sanlúcar de Barrameda, donde nació este restaurante.

La comunicación, de ambos frente a la cámara, señala que «hoy estamos aquí para contaros dos noticias muy importantes para nosotros. La primera es que vamos a ser padres. Y la segunda es que Narea, tal y como lo conocemos, cierra sus puertas. No sabemos si volveremos pero, si volvemos, será con un concepto totalmente diferente. También deciros que tenemos nuevos proyectos en mente, que volveremos pronto y, sobre todo, queremos daros las gracias por todos estos años que nos habéis brindado con nosotros, que nos habéis acompañado. Momentos felices y bonitos que hemos compartido tanto en Sanlúcar como en Vejer. Y sobre todo, queremos agradecer a nuestra familia por su apoyo incondicional. De nuevo, gracias, y nos vemos pronto».

Narea, abierto hasta el 4 de octubre

Por si el vídeo no fuera lo suficientemente claro, que lo es, el texto que acompaña a la publicación no deja lugar a dudas: Una etapa llega a su fin y otra está a punto de comenzar. Hoy queremos compartir con vosotros que el proyecto #Narea en Vejer de la Frontera culminará este año. Hasta el 4 de octubre podréis seguir disfrutando de nuestra cocina y de nuestro servicio en Vejer. No como una despedida, sino como un hasta pronto. De parte de todo el equipo —y muy especialmente de Alejandra y Jaime—, gracias por todo el cariño que nos habéis dado en este tiempo. Muy pronto podremos contaros novedades… ¡no nos perdáis de vista por aquí!».

Lo positivo, dentro de que nunca se puede celebrar que un restaurante baje la persiana, es que los propios protagonistas anuncian nuevos proyectos y novedades para el futuro, de modo que la cocina de Jaime Batista y Alejandra Gnisci se podrá seguir disfrutando. Eso sí, tras un obligado parón, ya que la primera noticia que han dado es que van a ser padres.