Este bar de la costa de Cádiz se ha hecho famoso por su irresistible arroz con langostinos

El Puerto de Santa María es una de esas localidades donde la gastronomía funciona como un mapa emocional de recuerdos para muchos locales y veraneantes. Entre tabernas con historia, bares con encanto y templos del pescaito frito, hay un nombre que destaca desde hace décadas: Bar Jamón, un establecimiento que ha sabido evolucionar sin perder ni un ápice de su espíritu inicial.

Este clásico portuense, abierto en 1955, se ha convertido hoy en una referencia absoluta para quienes buscan cocina andaluza con buen producto y un ambiente que mezcla tradición familiar y el animado ritmo del municipio.

El arroz caldoso con langostinos del Bar Jamón

En las últimas temporadas, uno de los platos que más comentarios despierta es su arroz caldoso con langostinos, una propuesta que encaja a la perfección con el ADN marinero de la zona. No en vano, El Puerto vive mirando al mar, y la cocina de Bar Jamón lleva décadas interpretando esa esencia con recetas que respetan los sabores de siempre. Su arroz caldoso es un ejemplo contundente: generoso, aromático y profundo, elaborado con un caldo bien trabajado y rematado con langostinos adquiridos en las lonjas cercanas. El resultado es un plato que funciona tanto en invierno como en verano, y que ha encontrado su sitio entre las recomendaciones imprescindibles de quienes visitan la ciudad.

Pero Bar Jamón no es solo un arroz memorable. A lo largo de más de seis décadas, el establecimiento ha construido una reputación sólida basada en su cocina tradicional, su bodega cuidada y un servicio que conserva ese punto de cercanía que define a los grandes bares andaluces. Su carta va del mar a la tierra con solvencia, con pescados frescos, guisos de toda la vida, chacinas, carnes y un repertorio de tapitas que recuerdan sus orígenes.

Un Solete que enamora todo el año

Su clasificación como Solete de verano Repsol, que reconoce a esos locales «a los que siempre quieres volver», confirma una vez más ese atractivo. Para muchos portuenses, Bar Jamón es uno de esos sitios infalibles para comidas familiares, cenas con amigos, sobremesas largas o celebraciones donde la cocina es la protagonista. También para los visitantes, que encuentran aquí un recorte perfecto de la gastronomía gaditana: producto, tradición y un punto de modernidad que no rompe con lo clásico.

Los arroces del Bar Jamón

Dentro del apartado de arroces, la oferta es amplia y apta para diferentes apetitos. Además del ya famoso arroz caldoso con langostinos, en carta conviven opciones como el arroz del señorito, el arroz negro o el arroz de verduras, todos ellos pensados para compartir y elaborados mínimo para dos personas. Fuera de carta también ofrecen el arroz con carabineros. Sin embargo, el caldoso con langostinos ha sido el que ha logrado destacar por su equilibrio, su textura y ese punto de intensidad que tanto agradece el comensal cuando toma una cucharada bien cargada.

El Puerto de Santa María: un enclave inmejorable

La ubicación también juega a favor. El Puerto de Santa María es un destino que vive un momento dulce, con nuevas aperturas, proyectos gastronómicos innovadores y una oferta de lo más interesante. En medio de ese panorama cambiante, Bar Jamón sigue siendo un punto firme, un lugar que ha resistido a las modas sin dejar de evolucionar.

Quienes pasan estos días de puente por El Puerto lo tienen claro: si hay un arroz que merece el viaje, es el arroz caldoso con langostinos de Bar Jamón. Un plato que sabe a mar, a tradición y a esa cocina hecha sin prisas que tanto identifica a la provincia de Cádiz. Un clásico que se renueva a diario y que confirma, una vez más, la vigencia gastronómica de este histórico establecimiento.