Arcos de la Frontera se viste de verde para el Festival del Apio 2025

Arcos de la Frontera se prepara para recibir el otoño con su cita más singular: el Festival del Apio 2025, que tendrá lugar del viernes 14 al domingo 16 de noviembre. Organizado por la asociación local y el Ayuntamiento, este evento toma como protagonista a un producto modesto pero muy arraigado en la tradición agraria de la comarca: el apio aliñado. Según los organizadores, Arcos «no es solo un escenario, es el lugar donde el apio encuentra su lugar de honor».

Novedades en el festival de Arcos de la Frontera

La programación de la edición de este año destaca por varias novedades que amplían el alcance del festival. Durante esos días, bares y restaurantes de Arcos se sumarán a la Ruta del Apio, ofreciendo tapas creativas elaboradas con este ingrediente, mientras se celebra también el único concurso morfológico del apio que tiene lugar en España, en el que se premiarán ejemplares de la hortaliza por su tamaño, forma y aspecto.

Los más jóvenes también tienen su espacio: como parte del evento se ha programado para el sábado 15 un taller infantil de cocina saludable centrado en el apio, además de un concurso de poesía y narrativa para que los niños escriban sobre la verdura y su vínculo con el territorio.

«El apio forma parte de la identidad de Arcos»

El festival, cuya presentación tuvo lugar recientemente en la Hacienda El Santiscal, cuenta con la intervención de reconocidos chefs, entre ellos el restaurante con estrella Michelin que dirige Leon Griffioen, así como del humorista Pepe «El Caja», designado embajador del evento para esta edición.

«Este festival nació para dignificar un producto humilde pero extraordinario», ha señalado uno de los impulsores del evento, mientras que el alcalde de la localidad ha subrayado el valor cultural e identitario del apio: «No es solo una hortaliza, es parte de la identidad de nuestro pueblo».

Más allá de la gastronomía, el Festival del Apio consolida Arcos como destino de experiencias sensoriales y culturales. Los visitantes podrán recorrer su casco antiguo, apuntarse a las rutas de tapas, participar en los concursos o simplemente pasear entre paradas y melodías de fondo. Estos tres días prometen convertirse en una celebración del sabor local, del producto de proximidad y de la cocina que encuentra en lo sencillo su mayor virtud.