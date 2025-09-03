Dhoma vuelve con cambio de imagen y una carta renovada

¿Qué tipo de sitio es ahora?

Dhoma sigue siendo un restaurante familiar, económico y gastronómico, pensado para todos los públicos, sin perder la esencia que siempre nos ha caracterizado: calidad y cercanía. Este año hemos incorporado una novedad muy especial: la primera barra omakase de El Puerto de Santa María. Un espacio exclusivo donde el chef ofrece al cliente una experiencia única, con producto de primera y una técnica muy personal que combina tradición japonesa y creatividad propia.

¿Quién o quiénes lo han puesto en marcha? ¿Algún socio nuevo?

Sigo siendo yo mismo (David Castro) quien está al frente de Dhoma. Desde los 28 años he dedicado mi vida a este proyecto, creando la carta, el diseño, la gestión y los sabores, siempre dejándome la piel para estar entre los mejores. No hay socios nuevos; lo que hay es mucho esfuerzo y dedicación. A veces tengo la suerte de rodearme de buenos equipos, pero quiero dejar claro que los equipos se forman con trabajo y compromiso, y eso también forma parte de mi responsabilidad.

¿Cómo es su actual propuesta gastronómica?

Hemos reducido la cantidad de platos de la carta para centrarnos en ofrecer un servicio más cuidado y completo en sala. La gran novedad es la barra omakase, donde servimos un menú degustación de unos 15 pasos, elaborado con producto local combinado con ingredientes de exportación japonesa. Todo ello acompañado de un maridaje único que incluye sakes, whiskys y vinos de Jerez, para mantener siempre presente la esencia de nuestra tierra.

¿Qué podemos encontrar en su carta?

En Dhoma proponemos una secuencia gastronómica que busca emocionar al cliente como si fuese una partitura musical: cada plato es una nota que se suma a una melodía de sabores. En la carta del restaurante seguimos manteniendo la esencia que nos ha acompañado todos estos años, pero ahora con un toque renovado que sorprende y cautiva.

¿Qué tenemos para los paladares más golosos?

Nuestra propuesta incluye productos y técnicas de alto nivel: sojas fermentadas, carne de wagyu, gambas frías de Hokkaido, atún de almadraba, salmón rojo de río, erizo murasaki con un sabor limpio y elegante, ramen de elaboración casera, y platos pensados para los más atrevidos, como el zarajo, un guiño a la tradición manchega que, bien trabajado, puede sorprender de forma deliciosa.

¿Cómo es el local en el que se encuentra? ¿Qué ha cambiado?

Dhoma se encuentra en el mismo local de siempre, pero con una reforma integral que hemos realizado este año tras adquirir la propiedad. Durante años el espacio había sufrido falta de cuidados, y mi objetivo ha sido darle por fin la atención que merecía. El resultado es un entorno más limpio, minimalista y con clara esencia japonesa. El cambio más significativo ha sido la creación de la barra omakase, que ha sustituido por completo a la barra anterior, convirtiéndose en el nuevo corazón del restaurante.

¿Dónde está?

Dhoma Restaurante Natural Sushi se encuentra en el número 9 de la calle Misericordia de El Puerto de Santa María (Cádiz).