Ángel León recibe tres cuchillos y el premio a la ciencia en The Best Chef Awards

Ángel León, chef del restaurante Aponiente (*** Michelin, Estrella Verde Michelin a la Sostenibilidad, #72 The World's 50 Best Restaurants 2023 y Restaurante más Sostenible The World's 50 Best Restaurants 2022), ha obtenido el reconocimiento de cocineros y profesionales de todo el mundo al obtener Tres Cuchillos (Categoría The Best) y el premio especial a la Ciencia en la mayor edición internacional de The Best Chef Awards.

El trabajo pionero de Ángel León es conocido mundialmente por su compromiso con la conservación y preservación del Océano, el uso de especies marinas históricamente descartadas, la investigación de nuevos ingredientes desconocidos y la búsqueda de una pesca sostenible. Este chef es considerado un genio revolucionario cuyo compromiso con la naturaleza le ha llevado a descubrir, utilizar y reinventar alimentos procedentes de la gran despensa del mar.

«Estoy muy agradecido a The Best Chef Awards. Creo que el mar es una gran inspiración para las futuras generaciones, y que queda muchísimo por descubrir todavía», expresó Ángel León.

Durante el segundo día del evento, el chef del mar junto a su equipo brindó una ponencia en el espacio Food Meets Science ante cientos de colegas y actores clave del sector a nivel mundial, en la que relató la historia de Aponiente, resumió los hallazgos realizados a lo largo de estos años, y reconoció y valoró la gran labor que están realizando los cocineros españoles en relación a la tragedia natural sucedida en Valencia.

Mejoras en el proceso de votación

En esta edición, The Best Chef ha implementado mejoras significativas en su proceso de votación, ampliando la base de votantes de 350 a 568 participantes, entre los cuales se incluyen 348 chefs y 220 profesionales del sector. Con un nuevo sistema digital, se ha solicitado a cada votante que elija a sus diez chefs favoritos, de los cuales al menos tres deben ser de su propio país. Los chefs nominados pueden recibir entre 100 y 1000 puntos, de acuerdo con las preferencias de los votantes, quienes también pueden asignar puntos adicionales por atributos culinarios específicos como la técnica, el dominio de sabores, la innovación científica, la sostenibilidad y la creatividad. En línea con su compromiso de transparencia, The Best Chef requiere que los votantes proporcionen pruebas de su experiencia en el restaurante del chef seleccionado.

Cristian Gadau, director y creador de The Best Chef Awards, ha dicho: «Con la asignación de 1, 2 o 3 Cuchillos, ofrecemos una indicación más precisa del nivel del chef, proporcionando una guía confiable tanto para nuestra comunidad como para quienes nos consultan en la elección de restaurantes». La nueva selección queda así categorizada de esta manera:

Tres Cuchillos ('The Best'): se concede a los chefs que alcanzan el 80% o más del máximo de puntos posibles, demostrando una maestría culinaria al más alto nivel.

Dos Cuchillos ('World Class'): «representa una categoría de primer orden», otorgada a quienes lleguen o superen el 40% del máximo de puntos disponibles.

Un Cuchillo ('Excelente'): Para chefs que alcancen superen el 20% del máximo de puntos, haciendo «representado excelentes habilidades culinarias».

Reactivar y recuperar el entorno

Capitaneado por el chef Ángel León (quien también es Héroe de la Alimentación según la FAO, la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre) Aponiente no es sólo un restaurante, sino un ambicioso proyecto que busca reactivar y recuperar el entorno que le rodea en Cádiz, restaurando el socio ecosistema y restableciendo el balance natural, cuidando el capital natural de los esteros y marismas. Devolver la luz y el brillo al mar y a las marismas es parte del ADN de Aponiente.

El chef del mar continúa en su búsqueda diaria de los superalimentos que nos brinda el agua, tras desarrollar un intenso trabajo de I+D con el cereal marino (Zostera marina) desde 2018 y con la soja marina, con los que continúa investigando.

El equipo de Aponiente está llevando a cabo la recuperación del entorno en el que se sitúa, creando además un ecosistema para futuras generaciones, que es cada vez más reconocido a nivel mundial. Referente en sostenibilidad, Ángel León promueve la defensa del medio ambiente a través de la gastronomía. La pesca sostenible y la utilización de especies, que históricamente se han considerado productos de descarte, son señas de identidad de la propuesta gastronómica del «chef del Mar» junto a la innovación, creatividad y honestidad.