Algeciras se estrena como capital de las smash burgers con The Champions Burger

Algeciras se suma este año a la ruta de The Champions Burger, que recala por primera vez en la ciudad con su edición Smash. Del 2 al 13 de octubre, el recinto ferial acogerá una propuesta culinaria que está arrasando en todo el país: las hamburguesas aplastadas en forma de disco sobre la plancha caliente, una técnica que concentra el sabor y mantiene la jugosidad de la carne.

La cita contará con la participación de 18 hamburgueserías gourmet de diferentes puntos de España, cada una con una propuesta elaborada en exclusiva para el concurso. El público tendrá la oportunidad de degustarlas y votar por su favorita a través de un sistema de código QR. Las tres mejor valoradas serán reconocidas como ganadoras en la parada algecireña, teniendo en cuenta criterios como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

The Beast Burger, representante local

Entre los participantes destaca la presencia de The Beast Burger, restaurante de Algeciras que competirá en casa con su innovadora propuesta, con la intención de conquistar tanto al jurado popular como a sus propios vecinos.

El festival contará además con un espacio reservado para creaciones smash de reconocidos nombres de la gastronomía que cocinarán fuera de concurso. Entre ellos estarán los malagueños Gottan Grill, con títulos de «Mejor hamburguesa de España» y «Mejor hamburguesa de Europa» en 2024, y Faakin Smash, proyecto del popular youtuber Joe Burger.

Un evento en Algeciras para todos los gustos

Junto a las hamburguesas, el recinto ofrecerá propuestas complementarias: Ybarra Truck con patatas fritas, Cheeck's con pollo frito, y para los más golosos, los helados artesanos de Sandgüix y los postres de Tartas Domi.

Una ruta que ya ha conquistado a 800.000 personas

The Champions Burger Smash Edition ha recorrido en 2025 diez ciudades españolas, atrayendo a casi 800.000 visitantes. Mallorca, Granada, Sevilla o Mijas son algunas de las paradas previas, en las que el festival ha superado las expectativas de asistencia. En la provincia de Cádiz, ya dejó huella este verano en el estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, donde reunió a más de 100.000 visitantes, y en San Fernando, con 80.000 asistentes a la ruta Off the Road.

La cita de Algeciras será la duodécima parada de la ruta, y sus resultados contarán para el ranking nacional en el que se seleccionarán las 20 hamburgueserías más votadas en todas las ciudades visitadas. Estas se medirán en la gran final por el título de «Mejor smash burger de España».

Ambiente en una de las paradas de la competición de hamburguesas este año GURMÉ

Horarios y entrada

El festival abrirá sus puertas del 2 al 13 de octubre en el recinto ferial de la Avenida de la Guardia Civil (A-7). El horario será de lunes a jueves, de 18:00 a 00:00 horas, y de viernes a domingo, de 12:00 a 00:00 horas. La inauguración institucional está prevista para el jueves 2 de octubre a las 20:00 horas. La entrada es libre.

Con su llegada a Algeciras, The Champions Burger refuerza su vínculo con la provincia gaditana y confirma la popularidad de un formato de hamburguesa que ya es tendencia en todo el país.