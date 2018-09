Vida sana Hudeterapia, interacción entre ejercicio físico y psicoterapia Este método ayuda a los pacientes a favorecer el crecimiento y desarrollo del proyecto personal

«Estoy aprendiendo mucho más de mí y a gestionar todos los procesos que conlleva tener enfermedades crónicas», «Cuando necesitas apoyo profesional, no todo lo que encuentras es igual», «Te hacen pensar y reflexionar sobre lo que estás haciendo con tu vida»... Estas declaraciones son de Pedro Plazuelo y Martín Ureña, pacientes del método Hudeterapia, una fórmula que integra ejercicio físico y psicoterapia humanista.

Esta terapia —ideada, creada, descrita y registrada por Carlos Gutiérrez y Jesús Manuel Mena— es el resultado de unir pscioterapia humanista, trabajo emocional y programación neurolingüística (PNL) con el deporte, la actividad y el entreamiento físico.

«Tengo un enfermedad crónica y he pasado por procesos de depresión por la falta de movilidad, de los que me ha costado salir. No soy la misma persona que era antes de enero (cuando empezó el tratamiento). Incorporar el ejercicio físico a la terapia es sumar», comenta Plazuelo mientras mira sonriente a sus «terapeutas».

El principal objetivo de la Hudeterapia es el afrontamiento y resolución de conflictos y traumas desde el trabajo emocional y la actividad física. Una vez conseguido esto, favorecer el crecimiento y desarrollo del proyecto personal.

«El resultado se sitúa a otro nivel de mayor satisfacción para el paciente, con una mayor eficacia en la resolución de conflictos y menor sufrimiento para el cliente», afirman los integrantes de esta técnica.

«Con el sedentarismo que mi trabajo conlleva —conductor de autobús—, sin darme cuenta me fui autolesionando. Dolores de espalda, de piernas... Pesaba 140 kilos y en un año he sido capaz de perder 30. Ahora tengo una rutina mental y de ejercicios, tengo la autoestima alta, puedo pasear con mis hijos sin que me duelan las piernas, sin que me cueste andar...», cuenta Martín Ureña.