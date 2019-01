¿Cuáles han sido las mujeres del año para los lectores de ABC?

1. Inés Arrimadas

Inés Arrimadas ha sido la candidata de este rankin más votada, con el 35 por ciento de los votos. No en vano ganó los comicios regionales en Cataluña en diciembre de 2017, convirtiéndose en la primera mujer que ha vencido en las urnas. Sin embargo, sus resultados no fueron suficientes para hacer frente al bloque independentista, que sumaba la mayoría absoluta. Fue Jordi Turull el primero en intentar convertirse en president el 22 de marzo de 2018. Para el segundo intento secesionista, el candidato fue Quim Torra, investido por mayoría simple el 14 de mayo. Arrimadas, desde que sustituyó a Miquel Iceta como jefa de la oposición, ha ido ganando peso en Cataluña hasta conseguir que su partido haya sido el más votado en las últimas elecciones.

Diputada desde 2012, Inés Arrimadas fue la sucesora de Albert Rivera en Cataluña, cuando este decidió dar el salto hasta Madrid. Natural de Jerez de la Frontera, de familia salmantina y con estudios en Derecho en Sevilla, Arrimadas se convirtió en la única candidata de Ciudadanos que ha ganado unas autonómicas. Un valor dentro de Ciudadanos al que propio partido le ha concedido especial protagonismo en la campaña de las pasadas elecciones andaluzas. Junto a Rivera y Marín, Arrimadas ha estado en seis mítines, además de en la intensa precampaña, haciendo gala de sus raíces andaluzas.

2. Ana Pastor

Por detrás de ella, con más del 18 por ciento de los votos recibidos, ha quedado otra mujer dedicada a la política, por su labor al frente de una de las instituciones más importantes del Estado: el Congreso de los Diputados. Ana Pastor ha manejado en primera persona este año el cambio de Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy y el aumento de la crispación política en la sede parlamentaria. Siempre ajustada a su papel como mediadora al frente del Congreso, no ha dudado nunca en poner orden entre los diputados e incluso en expulsar a los que se habían pasado con sus exabruptos.

3. Carolina Marín

El bronce en este ránkin se lo ha quedado alguien que está muy acostumbrada a subirse a ellos, aunque casi siempre lo hace para recoger sus oros (mundiales, olímpicos, etc.). Esa es Carolina Marín, que este año se ha convertido en la primera jugadora que ha conseguido tres veces el Mundial de bádminton y también en la única persona campeona de Europa cuatro veces seguidas. Con su vuelta al Centro de Alto Rendimiento de Madrid donde se formó para llegar a lo más alto, este año ha conseguido volver para convertirse ya en historia viva de este deporte.

4. Ana Botín

Sobradamente preparada, trabajadora incansable, exigente consigo misma y con todos los demás, disciplinada hasta la extenuación, elegante, reservada y extremadamente discreta, y hasta un tanto misteriosa. Así la definen los que la conocen. Los que han trabajado estrechamente con ella y los que viven a su alrededor, de la manera más discreta posible.

Así es de primeras Ana Botín, la banquera más poderosa de España y, posiblemente, entre las más poderosas del mundo, si no ya la que más, tras acceder a la presidencia de Banco Santander. Es la heredera de una tradición financiera con 105 años de historia y digna sucesora de su mentor, su propio padre, Emilio Botín, fallecido en septiembre de 2014, cuando ella asumió su puesto.

La presidenta del Banco Santander publicó el pasado mes de agosto en su cuenta personal de LinkedIn un manifiesto defendiendo el feminismo y abogando por su difusión entre la población. Bajo el título, « Por qué me considero feminista y tú también deberías», Botín señala que no ha pasado por ningún tipo de «conversión» en los últimos años. Simplemente antes escuchaba con frecuencia al feminismo «equipararse con el establecimiento de cuotas», algo que «instintivamente» no le parecía «la respuesta adecuada». Ella consiguío el 8 y medio por ciento de todos los votos de los lectores.

5. Verónica Casado

La doctora Verónica Casado, que ejerce en el Centro de Salud Parquesol de Valladolid desde 1989, fue reconocida a finales de 2018 como la mejor médica del mundo por la WONCA (Organización Mundial de la Medicina de Familia), la primera vez que esta entidad premia mundialmente a una doctora española con «Cinco Estrellas 2018», según informó la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de Castilla y León, que presidió entre 1994 y 2004, además de ser miembro del equipo directivo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

Sorprendida por algo «tan grande y extraordinario», Casado explicó a ABC que se reparte el día «haciendo muchas horas de trabajo» y que investiga «fuera del horario laboral». Aunque intenta «dedicar el tiempo que cada paciente necesita», reconoce que «la media que nos conceden nuestras agendas son solo de ocho minutos» ya que atiende a una media de 35 o 40 usuarios al día, lo que califica como «una barbaridad». De ella es casi el 7 por ciento de los votos de nuestros lectores.

6. Rosalía

A la artista catalana Rosalía le llegó el éxito este 2018, pero su trabajo ya venía de largo. Se formó concienzudamente en el flamenco, estudiando los palos y cantes más antiguos con el profesor gaditano José Miguel Vizcaya «Chiqui de La Línea» en la Escuela Superior de Música de Cataluña (­Esmuc), que solo acepta un alumno de cante jondo al año. Lo demostró en su primer disco «Los Ángeles», un trabajo a guitarra y voz con versiones de la Niña de los Peines, Manolo Caracol o El Gloria en el que la veinteañera «canta como los viejos», dijo Pepe Habichuela al escucharla. Un álbum de debut que debería haberla acreditado como digna merecedora del título de cantaora, y que ella esperaba sirviera para dar legitimidad a sus posteriores aventuras musicales de fusión.

Con su nuevo disco, «El mal querer» (Sony) se ha coronado con rotundidad como el mejor disco del año, según los críticos de ABC. El continente funciona, pero el contenido, también, y no son pocos los medios allende nuestras fronteras que han calificado este segundo trabajo de Rosalía como «obra maestra». Y aunque es muy pronto (y muy atrevido) hablar de la versión millennial de «Omega», tampoco importa. La autora de «Malamente» parece más interesada en plantar su bandera en la cima del pop contemporáneo que en debates sobre apropiacionismo... Y está a punto de conseguirlo.

7. Montserrat Caballé

El día 12 de abril de 2018, los españoles amanecieron con la noticia del fallecimiento de Montserrat Caballé a los 85 años en su ciudad natal, Barcelona. La calidad de su canto, la finura de su expresión y, sobre todo la delicadeza de sus pianísimos, le convirtió en una de las grandes cantantes de ópera de nuestros días y, sin duda en la más relevante soprano española de las últimas décadas.

Su gran carrera musical comenzó en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, donde pudo estudiar gracias al apoyo económico de una familia barcelonesa, los Bertrand. Allí trabajó con las tres personas que más influyeron en su educación musical: Eugenia Kemmeny, Conchita Badía y Napoleone Annovazzi. De la mano de este último realizó su debut profesional, primero cantando la «Novena Sinfonía». de Beethoven, en Valencia y después interpretando el papel de Serpina en la ópera «La serva padrona», de Pergolesi, en Reus.

8. Lydia Valentín

Lydia Valentín logró este 2018 superar tres récords de España consecutivos en sus tres intentos de la competición de arrancada. Con 108, 110 y 113 kilos, Valentín refrenda su superioridad y revalida la corona conquistada el año pasado en Arnheim (Estados Unidos) en arrancada. La española sumó su segundo oro mundial en el total olímpico gracias a los 113 de arrancada, con un total de 249. La suya es una carrera deportiva de leyenda.