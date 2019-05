Tyra Banks, protagonista de «Sports Illustrated» 22 años y 11 kilos después La modelo tuvo que retirarse de las pasarelas en 2007 después de que saliesen a la luz unas fotografías en las que aparecía en bañador con aspecto de haber engordado y con una marcada celulitis

Súpermodelo, presentadora de televisión, productora de cine, orgullosa mamá e incluso profesora de universidad. A sus 45 años, está claro que Tyra Banks sabe bien cómo reinventarse a sí misma y se atreve con todo. La ex maniquí californiana se ha convertido esta semana en noticia tras protagonizar la portada de la revista «Sports Illustrated» 22 años después de ser la primera mujer negra en posar en solitario para la cabecera de la revista. «Quiero demostrar que ser modelo no tiene edad. Salgo de mi retiro para predicar con el ejemplo», ha dicho para la publicación. «Tyra ha logrado allanar el camino a las mujeres de color en la industria de las modelos y continúa inspirando a las más jóvenes de hoy en día», añade la propia revista. «Esto es para todos aquellos a quienes les han dicho que no son lo suficientemente buenos por su cuerpo, por su edad, por cualquier cosa. Banks está aquí para decirte que eres genial y da igual lo que cualquiera diga», escribió la modelo en sus redes sociales después de que se diese a conocer la portada.

«Sports Illustrated» disparó ventas el día que inventó esta edición de baño con las más guapas de cada momento. Hay quien contaba los días para ver la de este año. Nunca tan poca tela ha dado tanto de qué hablar.

Considerada una de las modelos más carismáticas de todos los tiempos, Tyra Banks ha posado con un minúsculo e impresionante bikini amarillo en la edición de la revista de este año. Queda claro que la modelo es experta en quitar el sueño. «Tyra Banks es el epítome de lo que esperamos que sean las mujeres del número de baño de Sports Illustrated», dijo MJ Day, editora de la revista. «Lo que ha conseguido hasta el momento en su carrera es extraordinario. Ha logrado convertir su profesión de modelo en un fenómeno de éxito que abarca muchos sectores y que ha llegado a la gente a escala global. Ha rechazado ser definida de un solo modo y está trabajando constantemente para inspirar a todo aquel que toca».

Aumento de peso

La modelo estadounidense pasó por un importante bache en 2007 tras la publicación en una revista del corazón de unas imágenes en las que aparecía más voluminosa, exactamente 13 kilos de más. Tras el escándalo, la maniquí decidió abandonar las pasarelas a pesar de que todavía se sentía atractiva, tal y como ella misma confesó.

Incluso tuvo que defenderse entre lágrimas, desde su espacio televisivo «The Tyra Banks Show», de las acusaciones de que estaba gorda e insultó a aquellos que lo habían hecho. De una forma explícita espetó «iros a tomar...» a los que durante semanas se mofaron en distintos programas de televisión de la serie de fotografías en las que aparecía en bañador con aspecto de haber engordado y con una marcada celulitis. «Gracias a Dios soy lo suficientemente segura y mi madre que me ha ayudado ha superar este tipo de ataques, pero si tuviera una baja autoestima, estaría en estos momentos muriéndome de hambre. Eso le pasa a muchas mujeres en este país», dijo Banks.

Con estas declaraciones, la modelo internacional se dirigió «a todas las personas que tienen algo malo que decir de las mujeres decepcionadas, abandonadas por sus maridos o que han sido insultadas».