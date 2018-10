La milagrosa historia de la hija de Pablo Carbonell que desmontó el pronóstico de los médicos para ser actriz Mafalda Carbonell sufría artrogriposis múltiple congénita, múltiples contracturas articulares antes del nacimiento por las que iba a tener problemas para andar

ABC

Madrid Actualizado: 23/10/2018 13:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con tan solo 9 años, Mafalda Carbonell ya está dando sus primeros pasos en el mundo de la interpretación como protagonista de la película «Vivir dos veces», dirigida por María Ripoll. «Es muy peculiar y súper inteligente. Se gana a todo el mundo desde el primer minuto», han comentado sus compañeros de reparto para «El Mundo».

Todo un ejemplo de superación pues la pequeña nació con una enfermedad llamada artrogriposis múltiple congénita, un síndrome poco frecuente que provoca múltiples contracturas en las articulaciones y con la que en la mayoría de los casos, los que la padecen tienen problemas para andar. Una enfermedad rara que afecta a uno de cada 3.000 niños recién nacidos.

Pese a su corta edad, Mafalda desde el pirmer momento luchó contra su enfermedad y en 2012 no solo consiguió andar casi de forma natural sino que incluso debutó bailando en la Escuela de Flamenco de Barbate. Tras este primer paso, la pequeña ha participado acompañada siempre por sus progenitores Pablo y María Arellano en programas como «Tu cara me suena mini» y «Jugando con las estrellas», sin embargo no fue hasta el año pasado cuando dio un paso más y entró en el mundo de la inerpretación protagonizando su primer papel en la serie de Disney Channel «Club Houdini».

Al ver la evolución de su hija, Pablo Carbonell se ha encargado de transimir ánimo a todos aquellos padres que como él tienen un hijo con esta enfermedad: «No sólo camina, sino que baila. Ánimo a los que algún día les dijeron que sus hijos no caminarían», dijo en una entrevista en «Sálvame Deluxe».