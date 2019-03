Mariló Montero desvela la tragedia que persigue a su familia En su última aparición, la presentadora envió un mensaje de apoyo a Jorge Javier Vázquez tras sufrir un ictus e hizo unas sorprendentes declaraciones

La pasada semana, el mundo televisivo se paralizaba al darse a conocer la noticia de que el presentador de «Mediaset», Jorge Javier Vázquez había sido operado de urgencia tras sufrir un derrame cerebral que podría haber acabado de la peor manera posible. Así, durante estos días, han sido muchos los compañeros de profesión que, públicamente, han enviado sus mejores deseos al presentador.

Mariló Montero, que se encontraba ayer en un evento de presentación de los carteles taurinos de San Isidro, al ser preguntada, no dudó en dedicar unas bonitas palabras al presentador. «No tenemos contacto personal pero nos tenemos un aprecio mutuo y, evidentemente, una admiración. Le mando un cariño personal porque sé que un ictus es algo muy preocupante», respondió a Europa Press.

Esta última afirmación de Montero llamó la atención de la periodista, que se interesó sobre si alguien cercano a ella había sufrido algún problema de salud similar: «En mi familia somos de ictus, fundamentalmente, y de accidentes de coche. Osea que entiendo la gravedad del asunto», reveló de manera contundente.

Además, también confesó un susto que tuvo durante una jornada de trabajo presentando «La Mañana»: «A mi (la salud) también me dio un aviso, el cuerpo me dio un toque, además en directo. Me estaba mareando y tuve que cogerle el brazo a Juan Antonio Corbalán, que en su momento no se dio cuenta». La presentadora reveló que terminó el programa como pudo y después fue a urgencias, donde fue ingresada. « Las personas que nos dedicamos a esto somos un poco animales» sentenció.