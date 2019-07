El favor que Mercedes Milá hizo a Chelo García Cortés en su peor momento La colaboradora, tras su salida de «Supervivientes», se ha tenido que enfrentar a numerosas críticas que arremetían contra ella y su mujer

Chelo García Cortés, tras su paso por «Supervivientes», la colaboradora ha confesado algunos de los momentos más duros de su vida y como ha aprendido a reponerse y a sobrellevar las situaciones.

En una entrevista para la revista «Lecturas», Chelo se ha abierto en canal y se ha pronunciado sobre el estado de salud de Marta, su pareja, y ha reprochado a algunos de sus compañeros de «Sálvame» el comportamiento que han tenido con ella. La exconcursante de «Supervivientes» confesó uno de sus mayores miedos, el temor que tuvo a que su mujer, Marta Roca, que padece depresión, se quitara la vida, al igual que hizo su propia madre. «Cuando Marta no ha tenido ganas de vivir, que han sido muchas veces, estaba aterrada porque dos suicidios en mi vida no los aguantaría». «Muchas veces no me podía levantar de la cama», añade Marta.

Chelo García Cortés y Marta - Gtres

En esos desagradables momentos de su vida, la colaboradora ha confesado que Mercedes Milá tuvo un papel fundamental en la recuperación de su mujer:«Marta, por nuestra situación económica, no quería ir al psiquiatra que me recomendó Mercedes Milá cuando la llamé desesperada. Antes iba a otro que la medicaba mucho».

El gesto de Milá y el hecho de reducir el consumo de la medicación, que estaba empeorando el estado de salud de su mujer, ha ayudado a que Marta se encuentre mejor y la situación vaya progresando. Ahora, Marta se encuentra mucho mejor, pero sigue bajo tratamiento.