Chelo García Cortés: «Mi madre se suicidó y me aterraba que Marta hiciera lo mismo» La colaboradora ha sufrido unos problemas económicos muy graves, y siempre se lo ocultó a su mujer

Apenas han pasado 4 meses desde que la revista «Diez Minutos» destapase el rostro de la mujer de Chelo García Cortés con unas supuestas imágenes robadas en las que aparecían las dos durante un romántico paseo por la playa. Ese día, Marta Roca Carbonell se convirtió en un personaje público y entró de lleno en el mundo del corazón. E incluso se arriesgó a defender a la televisiva en plató mientras ella pasa penurias en una de las islas de Honduras, durante su participación en «Supervivientes».

Una semana después de su expulsión, la pareja concede su primera entrevista conjunta a la revista «Lecturas», donde ha expresado su decepción por las críticas que ha recibido su mujer durante su participación en el reality: «He sentido que han machacado a Marta sin merecérselo. Yo ya estoy acostumbrada. A Marta que no me la toquen más. Sobre todo, con mentiras. No voy a permitir que la humillen. Voy a defender el honor de mi mujer». A su vez, Marta explicó que no fue a defender a Chelo a «Sálvame» porque «no me interesaba tratar con esa gente, yo soy una persona educada. No sé gritar».

La colaboradora ha sufrido unos problemas económicos muy graves, y siempre se lo ocultó a su mujer. Cuanto esta se enteró cayó en una depresión muy fuerte, tanto que Chelo temió que se suicidase como hizo su madre cuando apenas tenía 11 años: «Cuando ella no tenía ganas de vivir, que han sido muchas, estaba aterrada porque dos suicidios en mi vida no los aguantaría», dijo emocionada y su mujer añadió: «Muchos días no me podía levantar de la cama, no podía ver la luz».

La pareja asegura haberse reenamorado: «La gente se piensa que a los 60 no te puedes volver a enamorar. Si es de tu pareja, mejor», y Marta añadió: «En 30 años, jamás nos hemos ido a la cama, ni siquiera enfadadas, sin cogernos de la mano».