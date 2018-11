Dulce Delapiedra amenaza a Isabel Pantoja en su regreso a los platós de televisión Tras desaparecer de los medios, la exniñera de Chabelita ha acudido a «Sábado deluxe» para hablar de su situación actual y de los problemas con el clan Pantoja

Dulce Delapiedra atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Después de que la pasada semana fuese encontrada viviendo de la caridad al no tener ingresos, la que fue niñera de Chabelita Pantoja ha regresado al plató de Telecinco que tanto conoce para hablar de su situación actual.

Las últimas informaciones sobre ella habían hecho saltar todas las alarmas, ni su familia conseguía hablar con ella. «Está mal, muy mal. La he visto con ansiolíticos, siempre tiene sueño... Suele venir un hombre que dice que es su pareja, pero a mí no me da buena impresión», aseguraba el casero de la exempleada de Isabel Pantoja, quien además regenta un bar al que Dulce acude a comer «gratis, porque no tiene dinero».

«Tal y como está ella y con todo lo que he visto, podría ir a la policía nacional y denunciar a Isabel Pantoja por lo que le ha hecho a esta mujer... Me ha dicho que ha recibido llamadas amenazantes de Isabel Pantoja, me ha enseñado vídeos y cosas... me da pena», zanjó el hombre. Una versión que contrasta con lo ofrecido con Dulce, que aseguro estar bien.

Dulce Delapiedra intentó evitar hablar de su situación para centrarse en hablar de Chabelita y arremeter duramente contra Isabel Pantoja. «Va a ser mi niña toda la vida y le pese a quien le pese, aunque tengamos nuestras diferencias», explicaba a la vez que aseguraba que la única culpable era la cantante. Y añadía: «A mí Isa no me ha dado una patada, ella ha hablado con su madre, está entre la espada y la pared, y ella no deja de ser su madre. Yo he venido a defenderme, en ningún momento he querido una guerra con su madre. Lo ha provocado su propia madre».

Además, Dulce no dudó en aclarar que había sido ella, y no Isa, la que habría tomado la decisión de poner tierra de por medio temporalmente: «He querido dejar libre a Chabelita para que se reencuentre con su madre».

En relación al robo en Cantora, Dulce no se cree nada. De hecho conoce algunas verdades, según su versión, con las que podría hacer mucho daño a Pantoja. En tono amenazante recordó el hurto que hubo en Cantora hace seis años. «Le han dicho a Isa que robaron en La Moraleja», decía y dirigiéndose a la cámara, preguntó: «¿Quieres Isabel que cuente la verdad? Desde el minuto cero que lo sé todo. Para que no mientas más, ni a tu propia hija».