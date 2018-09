Cayetana Rivera, una puesta de largo que rompe con la tradición de los Alba La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera por fin celebrará esta semana la fiesta de su mayoría de edad. Pero no será en Las Dueñas, donde debutaron su madre y su abuela, la duquesa de Alba

Angie Calero

@AngieCalero Seguir MADRID Actualizado: 08/09/2018 12:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La esperada puesta de largo de Cayetana Rivera y Martínez de Irujo (Sevilla, 1999) tendrá lugar, por fin, el 14 de septiembre. Los celebración será en La Pizana, el cortijo situado a 45 kilómetros de Sevilla que Cayetana de Alba le regaló a su hija Eugenia cuando se casó con Francisco Rivera en 1998. De esta forma, con Tana -así la llaman sus amigos- se rompe una tradición de los Alba, ya que las puestas de largo de la familia siempre se habían celebrado en el Palacio de las Dueñas. La razón no es otra que la histórica casa ahora pertenece a Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, y Eugenia tendría que haber pedido permiso a su hermano para organizar la fiesta de su hija. Para su gran noche, Tana quiere que actúen varios grupos de música, que la cena se sirva en formato cóctel y que sus invitadas vistan de largo.

Para su presentación en sociedad, la difunta duquesa de Alba se vistió de sevillana, en color blanco; y Eugenia, duquesa de Montoro, hizo lo propio, pero de negro. Habrá que esperar para saber qué vestido elige Cayetana Rivera. Según una amiga de Tana, durante la fiesta «habrá varios guiños en recuerdo a su abuela».

Aunque Cayetana cumplirá 19 años el próximo 16 de octubre, el año pasado sus padres se vieron obligados a posponer su presentación en sociedad cuando supieron que había suspendido la Evaluación para el Acceso a la Universidad. Desde que vino al mundo, Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera han querido que su hija creciera como una niña más, preservando su intimidad e inculcándole la importancia del trabajo y el esfuerzo. Por ello, cuando supieron que no podría empezar la carrera de Administración y Dirección de Empresas en el Instituto de Empresa de Madrid, decidieron dejar a la «niña» sin fiesta. A lo largo de este último curso, Tana ha compaginado sus clases para preparar de nuevo la prueba de Acceso a la Universidad con unas prácticas en Pep’s Music Group, la discográfica de Pepe Barroso vinculada a Universal, que preside Narcís Rebollo, la actual pareja de Eugenia Martínez de Irujo.

Un verano «tranquilo»

Este verano, tras examinarse otra vez, Tana viajó a Ghana para pasar 25 días trabajando en la ONG africana «Yes We Help», una experiencia que se truncó al poco de llegar al país africano, cuando ella y sus compañeros de viaje vieron cómo unos hombres asaltaron con armas el campamento donde estaban. Una mala experiencia que Tana no olvidará.

Fran Rivera y Lourdes Montes

Pero la situación de la hija de Eugenia Martínez de Irujo no ha cambiado mucho desde el pasado año. La joven tampoco ha conseguido esta vez pasar el Acceso a la Universidad. «No es muy buena estudiante, pero es una chica creativa, así que probablemente termine formándose en algo relacionado con el arte o el diseño», decía una fuente cercana a la familia a la revista «Vanity Fair».

Lo que sí ha cambiado es su estado sentimental. El pasado 3 de septiembre aprovechó la corrida goyesca en Ronda para presentar oficialmente a su novio, Curro Soriano, un sevillano de 21 años que, al parecer, es una joven promesa del pádel. Con él poso ante los medios gráficos que se encontraban en la plaza de toros de Ronda. El joven seguro que asistirá a la puesta de largo de Tana, a la que no faltará su padre, Fran Rivera, que acudirá con su segunda mujer, Lourdes Montes. «Yerno y suegro» tendrán que verse las caras en el cumpleaños de Tana y será entonces cuando se podrá confirmar si existe buena relación entre ellos o, por el contrario, si a Fran no le hace demasiada gracia la idea de que su hija mantenga una relación con Soriano.

Ésta también será la primera vez en mucho tiempo que el torero y Eugenia vuelvan a coincidir. Lo harán con sus respectivas parejas. Según ha podido saber este periódico, Fran se ha desentendido de todo lo que tiene que ver con la fiesta. «No voy a comentar nada sobre el cumpleaños de Cayetana porque estoy en desacuerdo total con el hecho de que los medios publiquen informaciones sobre mi hija. Ella quiere seguir siendo una persona normal y anónima», sentenció esta semana Rivera en conversación telefónica con ABC. Se espera que su hermano Kiko Rivera acuda a la fiesta junto con otros 350 invitados, entre los que también figuran Felipe de Marichalar, Alba Díaz (la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz «El Cordobés») y los primos de Tana, Amina y Luis, hijos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova.

Felipe de Marichalar, Amina y Luis Martínez de Irujo y Alba Díaz

Si habrá o no exclusiva, es un misterio. Lo que sí parece que habrá son fotografías de Tana con sus amigos, que se difundirán por agencias. Eugenia es mucho más recelosa de su vida privada que Fran Rivera, que piensa más en lo que puede sacar por salir en las páginas de una revista. Como él mismo dice, «Cayetana ya es mayor de edad y ella es quien tiene que decidir si quiere salir en los medios o no».