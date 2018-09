Los 10 dardos de Chabelita a Isabel Pantoja La relación entre la artista y su hija nunca ha sido idílica, un hecho que ningunga se ha esforzado en ocultar

Que Chabelita es la 'oveja negra' de su familia no lo niega nadie. La pequeña del clan solo tiene buena relación con su prima Anabel Pantoja y varios altibajos con su hermano Kiko Rivera. ¿Y con su madre, Isabel Pantoja? Pues es complicado. Chabelita acaba de entrar en «Gran Hermano VIP» y reconocía antes de entrar que no llamó a su madre para despedirse. Esta semana se publicaba una entrevista realizada por Mila Ximénez en la revista «Lecturas» a la joven. Una extensa conversacion de 13 páginas en las que Chabelita ha dedicado varios dardos a su madre.

1. «A mi madre le he dado todo. Hasta dinero»

2. «Una cosa que me recuerda Dulce -y que yo no recordaba porque elimino todo lo que me hace daño- es que lo pasé mal porque mi madre se iba, y yo no me sentía bien allí con mi abuela y con mi tío»

3. «En su caso yo hubiera sido más inteligente y, para que luego terminara todo como ha termiando, me hubiera expuesto. En una exclusiva o algo»

4. «El conflicto con mi madre empezó porque no quería que fuera a ningún sitio, que me quedara en Cantora. Me ha hecho ser más insegura»

5. «Una vez mi madre y Julián Muñoz estaan enfadados y él estaba con Fosky [el chófer] y Pepi [Valladares, asistente de isabel y mujer de Fosky] en La pera y le edí a mi madre ir a verle. Me llevaron y fui»

6. «Ahora veo a mi madre como que está más en las manos de otra gente»

7. «Hay momentos en los que me da vergüenza hablar con mi madre»

8. [Sobre si su madre quiere más a su hermano, Kiko Rivera, que a ella] «Eso nunca lo enetnderé, es verdad. Sí, en el fondo medio sé, pero no lo quiero creer ni aceptar. No lo quiero ni preguntar, no quiero que me digan nada»

9. «Mi madre es demasiado fría, me hace así [imita su mirada] y me escondo por debajo de las piedras. Mi madre, "agüita", ¿eh?»

10. «Yo lo he pasado muy mal con la sitaución de mi casa. El secretismo, el misterio... con mi hijo no lo voy a permitir, o cambia esto o no va».