El PNV pide el voto para no dejar «suelto y a su aire» al PSOE en Madrid Los nacionalistas denuncian que los partidos «están a ver quién dice la barbaridad más grande»

Seguir Adrián Mateos @admateos Vitoria Actualizado: 11/04/2019 22:52h

«Solo valen los escaños que salen de las urnas, no los de las encuestas. Así que calzado cómodo y a patear Euskadi», ha exclamado esta tarde Andoni Ortuzar, presidente del PNV, que ha dado por iniciada la campaña electoral con un acto en Vitoria en el que ha confrontado las «ideas claras» de los nacionalistas vascos con la «política líquida de Twitter y pandereta» de los partidos de Madrid. «Están a ver quién dice la barbaridad más grande, qué manera de hacer el ridículo», ha señalado el líder del PNV.

Los nacionalistas centrarán su campaña en tres ideas básicas. Por un lado, el cabeza de lista al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban, ha advertido hoy a sus militantes de los «nubarrones» que se avecinan con la irrupción de Vox y su posible unión con PP y Ciudadanos, algo que bajo su punto de vista pone en riesgo el autogobierno del País Vasco.

Por otro lado, Esteban ha hecho hincapié en la necesidad de no fiarse de un partido socialista a su parecer totalmente incierto. «¿Con qué PSOE nos vamos a encontrar? —ha manifestado—. ¿Con el que si le salen los números puede juntarse con Albert Rivera?». Para los socialistas, ha añadido, «lo importante es el sillón de La Moncloa, no Euskadi», lo que hace necesario un PNV «fuerte en Madrid» que se encargue de no dejar «suelto y a su aire» al PSOE.

Por último, los nacionalistas tratarán de concienciar a la ciudadanía vasca de que su partido es el único que defenderá los intereses del País Vasco en Madrid. «Un ejemplo —ha destacado Esteban—. En toda la legislatura ha habido ocho intervenciones de Javier Maroto (PP) y 50 de Odón Elorza (PSOE) frente a las 831 de Mikel Leagarda. Esa es la garantía para Euskadi, para frenar a la derecha y salvaguardar el autogobierno».

Por su parte, Ortuzar ha vuelto a advertir a sus simpatizantes de que no deben dejarse confiar por los resultados que reflejan las encuestas, según los cuales el PNV alcanzaría en el Congreso seis diputados, uno más que en la presente legislatura. «Tenemos unos magníficos candidatos, un buen programa electoral, ideas claras. ¿Qué nos falta? Los votos», ha subrayado.