Seis noticias imprescindibles de este miércoles

1. El Gobierno británico respalda el acuerdo del Brexit entre May y Bruselas. La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado este miércoles, que el gabinete de ministros ha apoyado el principio de acuerdo alcanzado el lunes con Bruselas sobre el Brexit. En una declaración ante la residencia oficial de Downing Street tras una reunión de cerca de cinco horas con su gobierno británico respaldó hoy al término de una reunión extraordinaria, la «premier» ha asegurado que se ha producido un «largo, detallado y apasionado debate» y ha destacado que el borrador del acuerdo para la salida del bloque europeo era «el mejor que podría negociarse». Según May, aceptar el pacto es lo mejor para el «interés nacional» del Reino Unido.

2. El PSOE de Andalucía ganaría las elecciones andaluzas logrando entre 45 y 47 parlamentarios. Con estos resultados, similares a los obtenidos por el PSOE-A en las pasadas elecciones de 2015, la actual presidenta y candidata socialista en Andalucía, Susana Díaz, podría repetir gobierno en minoría. Así lo indica la última encuesta realizada por el CIS, con José Félix Tezanos al frente, el dirigente socialista que Pedro Sánchez colocó como responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas.

3. Delgado no niega que el Gobierno prepare el indulto a los soberanistas presos. El grupo parlamentario de Ciudadanos ha querido poner las cartas sobre la mesa para que el Gobierno disipe las dudas sobre la amnistía a los soberanistas presos, durante la sesión de control en el Congreso. El diputado de Cs Ignacio Prendes ha interpelado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre si el Ejecutivo va a indultar a los presos del «procés». Por su parte, la ministra no ha negado que desde La Moncloa se esté preparando ese «perdón».

4. Españoles descubren una supertierra en el segundo sistema solar más cercano. Este miércoles, una investigación publicada en la revista Nature y coliderada por Guillem Anglada-Escudé, investigador en la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido), y por Ignasi Ribas, investigador del Instituto de Ciencias Espaciales (CSIC), ha presentado el descubrimiento de una supertierra fría en el segundo sistema solar más cercano a la Tierra. Se encuentra en la estrella Barnard, a seis años luz de distancia. El mundo, detectado de forma indirecta, es al menos tres veces más masivo que nuestro planeta y es mucho más frío, pero su hallazgo es importante porque es la primera vez que los astrónomos detectan un exoplaneta tan pequeño tan lejos de una de estas estrellas rojas.

5. El Gobierno recula y subirá la cuota de los autónomos un máximo de 60 euros más al año. Abrupto cambio de opinión del Ministerio de Trabajo sobre el incremento de la base mínima para 2019 a los autónomos. Si en un principio planeaba elevarla al igual que el IPC previsto en noviembre, del 2,3%, finalmente ha reculado y lo hará solo un 1,25%, tras las demandas de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

6. El escritor Fernando del Paso muere a los 83 años. El escritor mexicano Fernando del Paso, que ganó el premio Cervantes en 2015 «por su aportación al desarrollo de la novela aunando tradición y modernidad», ha fallecido en la ciudad de Guadalajara (México) a los 83 años un día antes de que se falle el Nobel de las letras hispanas, confirmaron sus familiares. Según ha asegurado a Efe la Universidad de Guadalajara, que se puso en contacto con el hijo del escritor, el autor murió en un hospital de la capital del estado de Jalisco a las 09.06, hora local.