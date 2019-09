Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 18 de septiembre

1. Pedro Sánchez cierra la legislatura a pedradas contra Casado, Rivera e Iglesias. La última sesión de control de la legislatura -el próximo martes se disolverán Las Cortes- no ha contenido ni rastro de autocrítica por parte del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a pesar de no haber logrado formar un nuevo ejecutivo cinco meses después de las últimas elecciones. Más al contrario, el líder socialista se ha despedido del Congreso de los Diputados a pedradas con los presidentes de PP, Pablo Casado; Ciudadanos, Albert Rivera; y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en línea con el discurso en clave de mitin que realizó ayer por la noche desde La Moncloa, una vez que el Rey constató que no tenía apoyos para volver a proponerle como candidato a presidente del Gobierno.

2. Mueren el instructor y la alumna en un accidente de una avioneta del Ejército del Aire en el Mar Menor. Una avioneta Tamiz de instrucción del Ejército del Aire ha caído este miércoles en el mar Menor, frente a la localidad de San Javier (Murcia). A bordo iban un piloto instructor y una alumna. Ambos murieron tras chocar la avioneta en el agua, según informan fuentes oficiales del Ejército del Aire. El centro de coordinación de emergencias 112 fue el primer organismo en corroborar el fatal accidente después de recibir un centenar de llamadas.

3. Mimi pudo recibir más de 90 puñaladas con distintas armas, por lo que no descartan más detenciones. Miriam Vallejo, la joven asesinada el pasado enero en el municipio madrileño de Meco, podría haber recibido más de 90 puñaladas que provenían de diferentes armas, un extremo que lleva al abogado de su familia y a la defensa del único detenido a no descartar nuevas detenciones en el marco de la investigación que conduce la Guardia Civil, han informado fuentes jurídicas. Con presencia de todas las partes, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado hoy una vistilla para estudiar el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Sergio S.M. contra el auto de ingreso en prisión. La resolución se conocerá en los próximos días.

4. Colau se compromete a liderar la respuesta a la sentencia del 1-0 y llama a la movilización. Primera comisión de Presidencia del mandato en el Ayuntamiento de Barcelona y primera bronca política a costa del 1-O. El Consistorio ha aprobado esta mañana una proposición que insta a liderar desde la institución municipal una respuesta a la sentencia del juicio sobre el referéndum ilegal que tiene que llegar este otoño. La medida, planteada por ERC, ha tirado adelante con los votos de JpC y también de los comunes, mientras que su socio de gobierno, el PSC, ha rechazado la propuesta junto a Cs, PP y BCN Canvi.

5. La pulla de Juncker a Johnson: «El Parlamento de la UE está abierto, no como el del Reino Unido». El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, advirtió este miércoles de que no se podrá hablar de «un progreso real» en la negociación del Brexit hasta que el Reino Unido no presente una propuesta factible para sustituir la salvaguardia irlandesa, algo que aún no ha sucedido.

6. Riad exhibe las armas que demostrarían el ataque de Irán a sus instalaciones petrolíferas. El Gobierno de Arabia Saudí ha mostrado este miércoles una serie de pruebas con las que ha defendido que el autor del ataque contra su empresa petrolífera del sábado es en realidad Irán y no la milicia yemení de los hutíes, como estos últimos han defendido. El ministerio de Defensa saudí ha exhibido los restos de los drones y misiles empleados, y ha identificado parte de ellos como dispositivos no tripulados con ala en forma triangular fabricados por Irán. Varios de ellos exhiben números de serie que los relacionan también con Teherán.