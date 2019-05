Seis noticias imprescindibles de este lunes, 13 de mayo

1. Felipe González pide a Pedro Sánchez que «vuelva a integrar» a los «rubalcabistas» apartados. El expresidente del Gobierno Felipe González ha abogado este lunes por que el PSOE aproveche el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba para hacer una «reflexión interna» y «volver a integrar talento» de personas cercanas a él, informa Efe. González ha reivindicado el valor de la lealtad a los proyectos, no a las personas que, a su juicio, practicaba Rubalcaba, y de «no callarse y decirte todo lo que pensaba», en una entrevista en Antena 3 en la que ha admitido que compartía con él la «sensación de tristeza» por ver que nombres como Elena Valenciano y José Blanco eran apartados de las listas.

2. Trump amenaza con una guerra comercial total a China: «Las empresas se irán a Taiwán». Donald Trump ha amenazado a China con una guerra comercial total si procede, como ha anunciado, a imponer sus propios aranceles sobre productos importados de Estados Unidos. «No va a quedar nadie que haga negocios con China», ha advertido el presidente norteamericano. La amenaza de expandir los impuestos sobre absolutamente todas las importaciones de China ha causado temor en los mercados, más después de que el director del Consejo Económico Nacional se viera obligado a admitir en una entrevista el domingo que esos aranceles no los paga China, sino las empresas norteamericanas.

3. Un muerto y tres personas en estado crítico por un devastador incendio en un edificio «okupado» de Ibiza.Un devastador incendio ocurrido este lunes al mediodía en un edificio «okupado» en la barriada ibicenca de Es Viver ha obligado al desalojo de todo el inmueble. A consecuencia del suceso, tres personas han resultado heridas de extrema gravedad y se encuentran en estado crítico. Según han indicado varios vecinos que viven en las inmediaciones, en el momento en que se ha declarado el fuego podía haber unas ochenta personas en dicho edificio. Otras fuentes hablan, en cambio, de una treintena de personas. Una vez apagado el fuego, en el interior del edificio los bomberos han encontrado a media tarde el cuerpo sin vida de una persona, que aún no ha podido ser identificada.

4. Borrell confirma que Guaidó se ha reunido con Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas. El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha confirmado este lunes que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y proclamado presidente del país, Juan Guaidó, se vio este domingo con el opositor Leopoldo López, acogido como «huésped» por el embajador de España en Caracas. «Sí, ayer, dentro de los contactos normales que mantiene nuestro embajador con todos los agentes en Venezuela, el señor Guaidó visitó la Embajada de España, estuvo allí y se encontró también naturalmente con el señor Leopoldo López», afirmó Borrell en una rueda de prensa en Bruselas tras participar en un Consejo de ministros de la Unión Europea (UE).

5. Zidane le dice a Keylor Navas que el Madrid no cuenta con él. Se acabó el culebrón. Keylor Navas no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada. Al menos Zinedine Zidane le ha dicho que no cuenta con él, segunda ha podido saber ABC, en una decisión en la que ha pesado más la postura del club, en favor de la continuidad de Courtois, que la del entrenador, más posicionado en la titularidad del costarricense. La decisión se la comunicó Zidane a Keylor Navas a finales de la semana pasada, en una conversación que pilló por sorpresa al portero centroamericano, ya que estaba convencido de que el entrenador galo apostaría por él la próxima temporada y no cedería a las presiones del club. Pero no ha sido así.

6. Muere la actriz Doris Day, la nuera ideal de Hollywood.«Los caballeros las prefieren rubias pero se casan con las morenas», reza el título de la novela de Anita Loos. Doris Day era la excepción. La actriz, que hubieran aceptado gustosas todas las madres como nuera, falleció ayer en su casa de Carmel Valley, en California, a los 97 años a consecuencia de una neumonía. Su imagen candorosa brilló en algunos de los grandes éxitos del cine de Hollywood en los años cincuenta, como «Confidencias a medianoche», «Pijama para dos» o «El hombre que sabía demasiado». Esa imagen, sin embargo, no se correspondía exactamente con la realidad. Se casó cuatro veces -con tres divorcios-, sufrió una crisis nerviosa y padeció problemas económicos después de que uno de sus maridos despilfarrara su dinero.