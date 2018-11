Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 19 de noviembre

1. La sociedad de Calviño ha ingresado 245.600 euros en 5 años y solo ha pagado 5.350 en impuestos, un 2,2%. Aldael Consultores, la sociedad instrumental que crearon Nadia Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, en junio de 2000 para comprar su vivienda ha ingresado 245.621,45 euros en los últimos cinco años, periodo en el que solo ha pagado 5.345,50 euros en Impuesto de Sociedades. Así, la carga tributaria apenas supone un 2 por ciento de los ingresos generados. El motivo de estos resultados son los cuantiosos gastos y amortizaciones que han cargado a la sociedad, de tal forma que la base de tributación se redujo hasta una cifra poco más que testimonial. Los asesores fiscales consultados por ABC sostienen que es «imposible» pagar tan pocos impuestos si estos mismos ingresos se obtuvieran como persona física. En 2015 Pedro Sánchez dijo lo siguiente en una entrevista en televisión cuando le preguntaron por el caso de la sociedad de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos: «Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles». Tras la información de este diario el pasado viernes, en la que desvelábamos la existencia de la sociedad instrumental, el ahora presidente del Gobierno respaldó a la titular de la cartera de Economía.

2. El Tribunal de Cuentas podrá procesar en rebeldía a Puigdemont por malversación. La sentencia del Tribunal de Cuentas (TdC) que ha condenado a Artur Mas y a varios de sus subordinados a devolver a la Generalitat de Cataluña 4,9 millones de euros (a pagar más de 5,2 al sumar los intereses) dilapidados en la consulta independentista del 9-N es también un aviso para su sucesor, Carles Puigdemont. Pese a que, al menos de momento, este ha podido escabullirse de la Justicia española con su fuga a Bélgica, podría tener que vérselas en un futuro con el TdC. Si el hombre que lo designó a dedo hubo de rendir cuentas por la consulta del 9 de noviembre de 2014, su heredero, que llevó el desafío separatista todavía más lejos que su antecesor, podría tener que hacerlo por el referéndum del 1 de octubre de 2017. La fuga de Puigdemont no sería un problema para que este tuviera que dar explicaciones ante el TdC, encargado de juzgar responsabilidades contables en el uso de fondos públicos. Fuentes oficiales de esta institución, consultadas por ABC, dejan claro que, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción penal, en estos procedimientos no es imprescindible que el presunto responsable haga acto de presencia. Puigdemont podría defenderse mediante un abogado y un procurador que lo representen sin acudir a la vista. «De hecho, esto suele ser lo habitual», explican fuentes de esta institución.

3. Nueve de cada diez andaluces ven enchufismo en la Junta de Andalucía. Los andaluces suspenden la gestión del Gobierno andaluz, no creen que haya atendido los intereses de los ciudadanos, ni que haya cumplido el compromiso electoral adquirido por el PSOE en 2015. En una proporción muy mayoritaria opina que se practica el enchufismo en la administración autonómica que, además, ha permitido la corrupción. La encuesta de GAD3 para ABCproyecta una contundente crítica a la labor de ejecutivo de Susana Díaz inversamente proporcional a la valoración que se hace del liderazgo de la candidata socialista o de la intención de voto que señalan los mismos encuestados y que situaría al partido socialista como virtual ganador de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre al conseguir 41-42 escaños, frente a los 47 que tiene actualmente en el Parlamento andaluz. Especialmente contundente son las respuestas del sondeo cuando se cuestiona a los encuestados si hay enchufismo en la Junta de Andalucía. Casi nueve de cada diez, exactamente, el 87,7 por ciento, si considera que lo hay. Además, se le pregunta si el Gobierno socialista de Susana Díaz «ha permitido la corrupción», un enunciado con el que se muestran de acuerdo casi el 80% de los participantes (77,9%).

4. La banca vuelve al ladrillo y cerrará 2018 con 10.000 millones en crédito a promociones de vivienda. La banca española vuelve a financiar con relativa fuerza la promoción inmobiliaria después del parón vivido durante la crisis. El estallido de la burbuja inmobiliaria puso fin en 2008 al desmesurado crecimiento del crédito a los promotores. Sin embargo, al calor de la recuperación económica y de la demanda de vivienda nueva, y tras el saneamiento ya hecho, todas las entidades del país han vuelto a este negocio. Ni el caos hipotecario de los últimos meses ni la amenaza de una inminente desaceleración parece haber frenado el apetito por volver a la actividad inmobiliaria. Según fuentes financieras consultadas por ABC, la banca cerrará 2018 financiando unos 10.000 millones de euros en promociones de vivienda nueva. Esta cifra, según esas fuentes, está todavía muy lejos de los volúmenes anuales de crédito que la banca destinaba a actividades inmobiliarias antes de 2008. Además, el flujo de nuevos préstamos a promotores no superará las amortizaciones, de forma que el «stock» seguirá descendiendo. El año pasado, por ejemplo, se redujo en 10.807 millones de euros o un 9%, a 109.998 millones, y en lo que va de año ya ha caído a 100.952 millones, según los datos del Banco de España. Eso sí, el volumen de crédito nuevo previsto para este año, esos 10.000 millones, estará por encima de los cerca de 8.000 concedidos que se estima que se concedieron el año pasado, un 25% más.

5. Theresa May viaja a Bruselas para los «siete días cruciales» del Brexit.Theresa May se enfrenta a su semana más complicada desde que es primera ministra británica y lo hace viendo cómo se cierne sobre ella la amenaza a su liderazgo. Acorralada por un acuerdo del Brexit que casi nadie quiere, la «premier» ha comenzado a poner en marcha su campaña de marketing para hacer cambiar de parecer tanto al pueblo británico como a sus correligionarios y hacerles ver que «es el mejor acuerdo posible que se podía negociar». En una entrevista con Sky News, May volvía a defender ayer el borrador firmado con Bruselas y a amenazar de nuevo con que la alternativa a la que se exponen sus compañeros de partido que pretenden votar en contra de su pacto es clara: o a apoyarla a ella o «quedarse sin Brexit». «No se trata de mí. Se trata del interés nacional», volvía a repetir May, que admitía que los próximos «siete días son críticos» en los que hay que cerrar algunos «detalles» del acuerdo con Bruselas.

6. Carmena abre la Oficina de Crímenes Franquistas para interponer una denuncia general en los tribunales. El Gobierno de Manuela Carmena abre hoy la Oficina de Atención a Damnificados por Crímenes Franquistas en la Plaza de la Villa. Esta nueva dependencia, que gestionará Mauricio Valiente, prevé la recogida de testimonios de personas o de familiares directos que sufrieron la violación de sus derechos humanos durante la dictadura en Madrid. Con todos esos relatos, el Ayuntamiento elaborará un censo de víctimas que servirán, por un lado, como parte del material probatorio de acciones judiciales que se puedan llevar a cabo, así como para la creación del archivo de entrevistas audiovisuales que constituyan la memoria de la ciudad. La puesta en marcha de esta oficina parte del acuerdo adoptado por el Pleno municipal el 31 de octubre de 2017 (con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE y los votos en contra de PP y Ciudadanos) a través del cual el Ayuntamiento se compromete «a acompañar las iniciativas ciudadanas encaminadas a iniciar procedimientos ante la Administración de Justicia para determinar responsabilidades en los crímenes perpetrados» en dicha época. El Consistorio no se personará como acusación, sino que sólo llevará a cabo una declaración de apoyo simbólico. «Queremos facilitar el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de la víctimas», como explican fuentes municipales.