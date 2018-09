El trabajador de la EMT reconoce en la comisión de Bicimad que maquilló informes David Pérez Moncada, que declaró ante la juez que instruye la causa en julio, ha revelado este miércoles que retocó y firmó documentos para justificar la compra del servicio tras destapar ABC las presuntas irregularidades en el procedimiento

La sexta sesión de la comisión de investigación de Bicimad se ha retomado este miércoles con las comparecencias estelares del que fuera delegado de Economía y Hacienda y vicepresidente del consejo de administración de la EMT, Carlos Sánchez Mato, y el trabajador de la EMT –no funcionario- que modificó documentos para justificar el pago de 10,5 millones de euros por el servicio, David Pérez Moncada, por ese orden de intervención.

Las palabras del empleado han sido reveladoras. Tal y como apuntaba en exclusiva ABC en enero, se confirma que el equipo municipal retocó documentos para justificar la compra de Bicimad. En noviembre de 2017 ABC destapa las supuestas irregularidades en la adquisición del servicio a Bonopark al no contar con informes avalados por técnicos. En diciembre de 2017 aparecen unos documentos del Ayuntamiento para dar por buena la cuestionada valoración de 10,5 millones de euros que la EMT hizo para comprar el servicio público de la bicicleta. El problema es que esos papeles (cinco folios) eran los mismos que el Ayuntamiento cedió a ABC, por la vía de la transparencia, para justificar el precio. Entre unos y otros había grandes diferencias: en los originales no aparecían ni firmas, ni fechas de registro, ni sellos, ni encabezado, pero en los nuevos sí. Pérez Moncada firmaba el renovado expediente en diciembre de 2017 fechándolo a 8 de septiembre de 2016 e incluyendo el cargo de «director financiero» junto a su rúbrica, grave error, ya que este cargo no existía en la EMT hasta el 30 de marzo de 2017. Pérez Moncada era por entonces subdirector financiero.

El compareciente ha reconocido este miércoles que retocó el documento porque se lo pidió el director gerente, Álvaro Fernández Heredia, tras las informaciones publicadas por ABC. Ha dicho que los informes que se piden se suelen entregar en Word sin firmar ni poner fechas. «En una empresa como EMT trabajamos así», ha dicho al concejal de Ciudadadanos Sergio Brabezo para apostillar: «No me acordé de poner el sub delante». «Un error material, no mucho más», ha opinado el alto cargo de la EMT.

Pérez Moncada ha informado de que no se realizaron auditorías independientes para fijar los 10,5 millones de euros, sino que la EMT estipuló el precio con un borrador de las cuentas de Bonopark. Brabezo ha subrayado lo «arriesgado» de este cálculo. El edil de Ciudadanos le ha recordado que el Pleno votó en contra de realizar una auditoría externa sobre el precio de transferencia (con los votos en contra de Ahora Madrid y PSOE), pero no obstante el Ayuntamiento le encarga en diciembre de 2017 a Gabinete Técnico, la empresa relacionada con el Caso Palau, una «consultoría» por 3.700 euros. Pérez Moncada ha declarado que fue él el encargado de contratarlos para dar el visto bueno a su informe. «Creo que la operación se hizo bien. Me sorprende todo lo que está pasando. Nunca me había pasado esto», ha lanzado en la sesión.

La socialista Mercedes González ha llevado a la comisión de investigación un documento de la EMT, llamado «Bicimad: diagnóstico de la situación actual y opciones de futuro», donde se valoraba como mejor opción económica resolver el contrato pagando 700.000 euros, pero según Sánchez la compra era menos perjudicial. Además, ha argumentado, el pago habría ascendido «hasta los 9 millones de euros» porque Bonopark pedía el reequilibrio económico.