Entrevista Sánchez Mato: «No llegamos a este Ayuntamiento para hacer las políticas de PP, Cs o Vox» El edil más insurrecto de Carmena, a quien desterró en 2017, encarna el proyecto de la izquierda que la líder de Más Madrid olvidó, dice, al dejarse «influenciar por intereses» de los ricos

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) es anticapitalista, comunista, republicano, economista, izquierdista, insubordinado y católico. Con estos atributos se hizo con el escaño del Palacio de Cibeles el 13 de junio de 2015 a lomos de Ahora Madrid, dispuesto a generar una auténtica revolución en la institución que llevaba en manos del Partido Popular 25 años. Se convirtió en el delegado de Economía y Hacienda que abogaba por no pagar la deuda de la capital, de la que calculaba que el 80% era ilegítima. Sus planes fueron por buen camino hasta noviembre de 2017, cuando la alcaldesa, Manuela Carmena, le retiró la confianza por su indisciplina y su persistencia en retar al Gobierno del Estado en incumplir la regla de gasto.

Después de que la regidora le dejara fuera del proyecto de Más Madrid, Sánchez Mato ha resurgido de sus cenizas encabezando la plataforma Madrid En Pie. Vuelve con más fuerza, dispuesto no solo a conseguir representación en la cámara madrileña, sino a ser el partido más votado. Sus recetas para mejorar la ciudad pasan por aumentar la plantilla del Ayuntamiento con mayor oferta pública, poder gastar más dinero del superávit municipal, ampliar Madrid Central a otros distritos y, como eje central, elevar el número de vivienda pública.

Toca hacer balance. ¿Ha cometido errores en estos cuatro años? ¿Volvería a plantar cara al PP a espaldas de la alcaldesa, como hizo con la denuncia del Open de Tenis, que le costó su imputación por malversación y prevaricación, e insistiría en retar al Ministerio de Hacienda con el incumplimiento del PEF para poder utilizar el superávit?

Yo cometo muchos errores todos los días y el que no sepa que los comete mal va. Desde el punto de vista político cumplir el programa político que nos llevó a la institución no puede ser tildado de error. Creo que luchar contra la corrupción, aunque eso me traiga consecuencias como una querella del PP y de Villarejo y todo tipo de amenazas confesables y no confesables, es algo que tengo que asumir. Si hubiéramos seguido las instrucciones de Montoro desde el principio, Madrid estaría en una situación deplorable. Luchar contra la corrupción o defender nuestro programa político es algo de lo que me siento orgulloso.

¿Por qué si la causa era tan justa Carmena lo que hizo fue cesarle?

Eso lo tiene que responder Manuela, no yo. Este tipo de presiones, que son asfixiantes en algunos casos, hay quienes consideran que son inaguantables, y no las soportan, y hay quienes consideramos que hacer política implica resistir las presiones de los que más dinero y poder tienen y quieren mandar sin presentarse a las elecciones.

¿Dice que Carmena no aguantó las presiones?

Los hechos son los que definen a las políticas que cada uno realizamos. Las gentes de Izquierda Unida pues tenemos eso en el ADN, no llegamos al Ayuntamiento para cambiar de política y hacer las del PP, Ciudadanos o de Vox, porque para eso no nos presentaríamos a las elecciones.

¿Cree que Ahora Madrid lo ha dinamitado Manuela Carmena?

Es un hecho.

¿Le ha decepcionado como persona y como política?

No, en absoluto. Pero desde el punto de vista político no comparto lo que ha hecho Carmena con Ahora Madrid ni comparto lo que ha hecho Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid.

¿Por qué cree que dieron ese paso?

Cada uno sabrá por qué hace las cosas que hace.

¿Cree que en estos cuatro años lo ha hecho bien su gobierno en materia de vivienda, desahucios...?

Hemos avanzado de manera sensible con respecto a la situación anterior, pero sería absolutamente irreal que yo me conformara o que la gente lo hiciera con lo que hemos hecho. En números redondos: 1.000 millones más de gasto social en estos cuatro años que en los anteriores. Estamos mejor, pero no es suficiente.

Como experto en economía, ¿cómo valora que el Ayuntamiento haya acumulado 1.000 millones de superávit y no los haya podido gastar en políticas sociales, en vivienda... ¿Es una mala gestión de los recursos?

Que haya superávit no es mala gestión. Lo que es mala gestión es no utilizarlo. Eso es una perversa gestión y hay quienes hemos luchado contra ella y quienes se han acomodado.

¿Cuál va a ser la columna vertebral de su programa?

La vivienda. Tenemos un plan cuantificado para que en el próximo mandato 50.000 familias puedan acceder a una alquiler social. Ponemos el objetivo de construir en los próximos ocho años vivienda pública que tendrá como destino el alquiler social ligado a los ingresos percibidos por las familias. Pasaremos del 1% del parque actual de vivienda pública al 4% en el futuro.

Pero con Ahora Madrid prometieron construir 4.000 viviendas y solo han construido 70

No tenemos competencia en materia de vivienda, pero tenemos una obligación política y moral de actuar. Y esa incumbencia que nos obliga a actuar hace que a mí me parezca muy bien los avances que se han producido, pero son insuficientes. Teníamos que haber llegado mucho más lejos en materia de vivienda. La última realidad: 30.000 personas intentando acceder a 288 viviendas.

Además de la política de vivienda y de la operación Chamartín, ¿qué diferencias podemos encontrar en el programa de Madrid en Pie respecto al de Más Madrid? ¿Tienen mucho en común?

Tenemos muchas cosas en común porque confluimos en el pasado y fuimos capaces de establecer un programa en 2015 ejemplo para muchas cosas. Hay quienes consideraron que estaba agotado o no querían cumplirlo al llegar a la institución.

¿Quiénes? ¿La alcaldesa?

[Ríe] Quienes consideren que el programa no es un contrato social con la gente que nos ha elevado a los puestos en los que estamos.

¿Qué cosas no se han hecho que sean las más preocupantes?

Lo que no puede ser es que en 2015 Ahora Madrid firmara nuestra oposición a determinadas formas de desarrollo de la ciudad y modelos urbanísticos para que se pusiera en el eje central la vivienda pública, y que al llegar a la institución haya personas que consideren que era una cosa para la campaña electoral. Si luego priman los intereses de la gente que más dinero y terreno tiene para desarrollar la ciudad a su gusto, no va a contar con nuestro apoyo.

No da nombres pero se refiere a Carmena y al delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo. Dice que se han dejado influenciar por los intereses privados ¿Por qué lo cree?

Eso lo tienen que explicar ellos. No es la primera vez que ocurre cuando se llega al gobierno. Le pasó al PSOE en los 80. Pero cuando hablamos de gente que se está peleando en la calle por llevar a cabo determinadas medidas, te presentas a unas elecciones y llegas al gobierno, lo que tienes que hacer es poner en práctica todo eso y no olvidarte de ello.

Sobre el caso Villacís, IU ha sido el único partido que ha visto que puede haber un delito en cómo procedió la candidata a la Alcaldía por Cs como concejal ocultando su sociedad. La alcaldesa tenía un informe que evidenciaba que mentía y que incumplía varias leyes. ¿Por qué cree que no hizo nada?

Es Carmena la que tendrá que explicar por qué no ha actuado desde el punto de vista administrativo, pero existe obligación de hacerlo. Cuando los concejales acudimos al secretario del Pleno de manera semestral y tenemos que contar lo que tenemos en sociedades o cualquier tipo de elemento en materia de transparencia, no podemos mentir. Está claro que Villacís ocultó su participación en una sociedad que además tenía una actividad beligerante contra el Ayuntamiento. Hay una vulneración de la Loreg y no es un tema opinable o que IU pueda pensar, es una evidencia.