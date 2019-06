El PP cede a Ciudadanos cuatro áreas de gobierno y nueve distritos El acuerdo, que se hará efectivo si Vox apoya hoy la investidura de Almeida, plantea una moratoria de las multas de Madrid Central y su conversión en APR

Mas de diez horas tardó en fraguarse ayer el acuerdo de Gobierno por el que el candidato del PP José Luis Martínez-Almeida será, si Vox lo propicia, el próximo alcalde de Madrid y Begoña Villacís (Cs) vicealcaldesa. Si el partido de Santiago Abascal no lo impide, el pacto rubricado ayer cerca de las once de la noche contempla que el PP se quede con el trozo del pastel más grande: cinco áreas de gobierno, la portavocía y doce presidencias de distrito. A cambio, los populares ceden cuatro concejalías a la formación naranja y nueve distritos.

Al cierre de esta edición, Vox reclamaba obtener el mando en algún área de gobierno para que sus cuatro concejales pusiesen el nombre de Martínez-Almeida en la papeleta. No se contentan con dirigir algún distrito como propone el PP. El pleno de investidura se celebra hoy en el Palacio de Cibeles a las 11 de la mañana y si Vox no cede, la candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, será la alcaldesa, ya que con sus 19 concejales fue la fuerza más votada. «Confiamos en que impere la cordura», expresaban ayer fuentes del PP tras firmar el pacto con Ciudadanos. «Con lo que han sudado para conseguir el acuerdo, no creo que el PP ceda nada a Vox», decían desde Cs.

La alianza entre ambas formaciones plantea que el PP ostentará la portavocía del Consistorio, uno de los puestos con mayor visibilidad. Un cargo que, según pudo saber ABC, encabezaría la edil y jefa de campaña de Martínez-Almeida, Inmaculada Sanz Otero. Como ya avanzó este diario, Economía y Hacienda se dividirán y los populares se quedarán con la parte de Hacienda y Personal, que decidirá el reparto presupuestario y dirigirá la Agencia Tributaria de Madrid. El edil de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, pilotará el nuevo área de Economía Innovación y Empleo.

Salud, Seguridad y Emergencias; Cultura, Turismo y Deporte; Medio Ambiente y Movilidad; y Obras y Equipamientos -que se desgaja de Urbanismo-, también estarán en manos del PP. No obstante, se crearán concejalías delegadas para, como ya anunció Martínez-Almeida a este diario, separar Movilidad de Medio Ambiente y Cultura de Deportes. Así, por ejemplo, la concejalía de Deportes -que dependerá de Cultura, que todo apunta a que será liderada por la concejal del PP Andrea Levy- estará en manos de la edil de Ciudadanos Sofía Miranda.

Por su parte será la propia Villacís quien encabezará la Vicealcaldía, bajo la que se incluyen competencias en transparencia, participación ciudadana y reequilibrio territorial. Si todo sale según lo previsto, será Silvia Saavedra quien se encargará de coordinar las competencias en Transparencia que dependan de Villacís. Además, el concejal y hasta ahora asesor de Cs en materia de Urbanismo, Mariano Fuentes, -quien también ha sido miembro del equipo negociador- encabezará el nuevo área de Desarrollo Sostenible. El también asesor de la formación naranja en el Ayuntamiento Pepe Aniorte liderará el área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, renombrada como de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Sobre los distritos, el PP asumirá la presidencia en Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Moratalaz. Y Ciudadanos recibe a cambio los feudos de Retiro, Latina, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas.

En cuanto termine el pleno de investidura y si Vox no da la vuelta al tablero de juego, se convocará la primera Junta de Gobierno en la que se aprobará el organigrama del Ayuntamiento y los primeros acuerdos de la nueva corporación. En el pacto firmado anoche, PP y Cs se comprometieron a llevar a cabo «de forma vinculante» y no «como meras propuestas» 80 puntos. En lo que se refiere a Medio Ambiente y Urbanismo pactaron la conversión de Madrid Central en un Área de Prioridad Residencial y la moratoria de las multas, el soterramiento de la A-5, la construcción de 10.000 plazas de aparcamientos disuasorios. También se comprometen a celebrar el Orgullo LGTBI en su ubicación «habitual», a luchar contra «las mafias de la venta ambulante» y contra la «okupación ilegal».